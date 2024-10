El magistrado del TEPJF Felipe de la Mata Pizaña fue increpado por la jueza sexta de Distrito Especializada en Materia Mercantil, Karina Ibarra Carbajal, quien llamó a los magistrados electorales “traidores a la patria”.

Durante la presentación de la novela “Las Herida”, de la autoría del magistrado De la Mata, en la Facultad de Derecho de la UNAM, la jueza federal le reclamó al magistrado electoral que junto con sus compañeros dieron “super mayoría” a Morena y aliados en la Cámara de Diputados en las pasas elecciones.

El magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, fue increpado por la jueza sexta de Distrito Especializada en Materia Mercantil, Karina Ibarra Carbajal, quien le reclamó que junto con sus compañeros magistrados dieron “super mayoría” a Morena y aliados en la Cámara de… pic.twitter.com/bcS4wMK9bf — El Universal (@El_Universal_Mx) October 31, 2024

Al término, De la Mata expresó que compartía el sentimiento de la jueza en el sentido de que no es buena idea la elección democrática de jueces, que se llevará a cabo por una reforma constitucional que presentó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, pero lamentó que la jueza no hubiera leído su sentencia que fue apagada a la Constitución.

Lee también Cae “Chino”, traficante de drogas, en Cuajimalpa; exportaba cocaína, fentanilo y metanfetaminas

“Le agradecería a la señora jueza, lea la Constitución y todos los precedentes desde el año 2009 hasta hoy, porque lo que hizo el Tribunal, lo que hizo desde el año 2009 y hasta el día de hoy, porque lo más importante, lo que hizo está en la Constitución”.

El magistrado electoral aseguró que la “jueza” no ha leído sus sentencias, y que no se haya acercado a él para dialogar sobre el contenido de las mismas.

Lee también Anuncian nuevo sistema de compra de medicamentos; así es el modelo de adquisición

“Pudimos haber dialogado el contenido de la sentencia, pero bueno me imagino que a gritos es como tiene un sentimiento, quiere expresar un sentimiento y lo comparto. Yo mismo he dicho que no era buena idea la elección democrática de jueces, pero creo que eso tampoco Ella lo sabía”, dijo.

La jueza se retiró del Aula Magna Jacinto Pallares de la Faculta de Derecho con la promesa de escribir una novela histórica “sobre el México de” en donde los magistrados tendrán un personaje para que las juventudes “nunca olviden a los traidores a la patria”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr