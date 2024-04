Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, publicó en la red social X, que encontraron un crematorio clandestino en la Ciudad de México, junto con credenciales del INE y libretas que pertenecían a niños.

“Encontramos restos humanos en la Ciudad de México, me habían pedido madres buscadoras que viniera, y sí, hallamos un crematorio clandestino, y lo que hiere más, credenciales INE de mujeres y libretitas de niños”, dijo.

Flores recalcó que las autoridades llegarán al lugar y seguramente se reencontrarán muchas familias.

Agregó “gracias todos los que me dijeron donde podía haber restos, y repito, no busco justicia, solo que una madre sepa dónde arropar por última vez a su hijo. Quiero llorar, este país no está bien”.

