Desde el exilio, la escritora y periodista Lydia Cacho, quien se refugia en España por las amenazas de muerte que pesan en su contra, habla de su "dolor" por las y los periodistas asesinados en México, así como de lo difícil que es vivir siendo mujer, y de las "injusticias" que siguen vigentes.

En entrevista con EL UNIVERSAL detalles de su último libro "Cartas de amor y rebeldía", en el que plasmó sus memorias y cientos de cartas que escribió durante su niñez, adolescencia y juventud. Se trata, asegura, de una mirada a la manera en que se fue formando como periodista.

La periodista también lamenta que esta administración "siga negando la violencia", y acusa al Fiscal General de la República, Alejandro Getz Manero, de gozar de una "impunidad rampante".





¿Cartas de amor y rebeldía es una autobiografía?

Cuando tuve que salir de México exiliada por el ataque de los sicarios a finales del 2019, estaba trabajando en un libro, en una investigación sobre la niñez acá en México, es un libro que voy a publicar un día, pero por desgracia tuve que detenerlo, entonces con el tiempo y forzada a comenzar a traer mi vida aquí en España para empezar de nuevo −digamos a los 58 años− hablando con mi editor pensamos en publicar una biografía, yo no quería hacer una biografía que reinterpretaría mi pasado, no me gustan ese tipo de biografías, entonces comenzaron a llegarme de mi casa de México todos los diarios y cartas y fotográficas que he guardado desde que era una niña y que a lo largo de mi juventud fui rescatando.

Mi madre nos escribía cartas a mi hermanos y a mí, así que nos acostumbramos a hacerlo así, yo les escribía cartas a mis amistades, a mis novios o mis parejas, y a la gente le pareció curioso lo empezó a hacer en respuesta, y eso ha hecho que tenga una cantidad increíble de documentos auténticos escritos todos a mano y esa es mi biografía, no tiene ningún tipo de reinvención, son fragmentos que tenía desde los 12 años y hasta la fecha de diarios, de cartas de amor, de cartas dentro de mi familia, y un poco es una exploración para poder entender cómo se construye la personalidad de una niña mexicana clase media que siempre se está revelando frente a las injusticias, qué sucede en la cabeza de una niña, de una adolescente para obsesionarse de esa manera con la justicia, con la igualdad, y es eso una exploración del pasado para poder entender el presente.



¿Tras releer esas cartas, qué opinión tienes de ti misma, ya sabes en qué momento supiste que querías ser escritora?

Ha sido muy emocionante porque a lo largo de estos años había hojeado esos materiales, pero de alguna manera juguetona, pensando que niña tan curiosa era. Ahora lo hice desde esta mirada en la que hice una especie de arqueología de mi carrera, de mis principios, de mis valores y cómo utilicé algunos de mis defecto para convertirlos en virtudes, por ejemplo, la terquedad que se convirtió en mi caso en un elemento importantísimo para crear a una periodista muy disciplinada. Desde los 16 años estoy obsesionada que con lo que empiezo lo tengo que terminar.

Fui descubriendo que quería ser periodista, yo quería ser poeta y escritora, pero mis maestros de literatura me dejaron muy claro de adolescente que estaba muy preocupada con la realidad como para ser una poeta, y tenían razón, el periodismo fue el mejor lugar en el que pude aterrizar para poder explorar el mundo y para poder trabajar en la inaceptabilidad que tenía desde niña.



¿Los detalles de tu yo adulta se reflejan en el libro? ¿Las amenazas de muerte? ¿El secuestro?

La historia de mi encarcelamiento y los juicios posteriores están narrados en mi libro "Memorias de una Infamia", lo que cuento aquí en "Cartas de amor y rebeldía" son cosas que solo mi terapeuta y yo sabíamos, es justamente el costo emocional que tienen para una periodista y defensora de Derechos Humanos hacer este trabajo que tantas y tantas hacemos, que es escuchar a las cuchillas de violencia, feminicidio y trata de personas, de desapariciones forzadas, el documentar la realidad frente a políticos que se niegan a que el periodismo persista, que quieren negar la realidad a costa de lo que sea, aplastándonos, desacreditándonos, entonces hay fragmentos de mi vida personal de cómo yo viví la tortura, los efectos secundarios de la tortura en mi salud física y emocional que nunca había contado públicamente, y ahora en este libro aparecen, es una manera de honrar a mis compañeras periodistas, las que siguen vivas y las que ya no están, en el contexto de un país que se niega sistemáticamente a reconocer la vida de las y los periodistas"

¿Alguna anécdota que te gustaría compartir con nosotros de este libro?

Hay muchas historias, unas conmovedoras y otras dramáticas, pero una de ellas es el haber redescubierto el universo en donde descubrí que había un dolor personal en lo que ocurre con la sociedad, y aunque es muy malo decidí publicarlo en el libro (un poema), trata de lo difícil que es nacer en México.

Lee también Recuerdan vida y obra de Carlos Fuentes, a diez años de su muerte

¿Te duele México? ¿Te duele el asesinato de periodistas?

México nunca va a dejar de dolerme, releyendo mis diarios de niña, en el momento que abres el corazón junto con la mirada y el oído al sufrimiento de las y lo demás te conviertes en las otras personas también, y eso es lo que nos hace buenas o buenos reporteros, es la empatía, tener compasión y el nivel de vulnerabilidad al que estamos dispuestas a asumir para hacer buen periodismo, para colocarnos en lugares en donde se sufre y no necesariamente en carne propia sino dónde están las y lo demás. Todos los días que veo las noticias de México por supuesto que me sigue doliendo muchísimo, me sigue generando ansiedad por momentos saber en qué se ha convertido este Gobierno Federal con los y las colegas periodistas, la negación de la violencia de género en México, siento una gran añoranza por mis amigas y amigos que se quedaron y siguen dando la batalla.

¿Seguirás viviendo en España?

Tuve que exiliarme aquí en España desde 2019, desde que el presidente López Obrador decidió darle protección al Fiscal General de la República, quien mantiene la impunidad rampante que se ha mantenido en los últimos sexenios y aquí estoy protegiéndome de la muerte, sin olvidar a México y sin dejar de investigar a México, aunque con mucho más dificultad por supuesto, desde la distancia.

¿Dónde se puede conseguir Cartas de amor y rebeldía?

Está ya en todas las librerías, no solamente en México también en Colombia y otros países de América Latina, está en todas las plataformas y ahora hay comenzado a grabar el audio libro con mi propia voz, que saldrá en un par de meses, para que escuchen de mi propia voz las historias de mi niñez y de mi vida.

¿Algo más qué agregar?

Solo decir que me siento agradecida con mis lectoras y lectores y que este libro es un libro para agradecerles la confianza por estar a mi lado durante tantos años, para contarles un poco esta parte de lo que hay detrás de la periodista que les ha llevado historias que nos han cambiado la vida.

Lee también Piden dejar de justificar muertes de periodistas

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

jabf/rdmd