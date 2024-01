El lunes 29 de enero se convirtió en el día más violento de lo que va del 2024, con 91 asesinatos en el país, la mayoría en Veracruz, 15; Quintana Roo, 11; Estado de México, 8; Nuevo León, 6; en cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Hasta ayer sumaban un total de mil 991 víctimas de homicidio doloso durante enero, un promedio de 67 al día, y aún faltan dos días para que concluya el primer mes de 2024 en marcado por episodios de violencia en Guerrero, Tabasco, Chiapas, Estado de México, Guanajuato.

De acuerdo con el reporte diario de la SSPC, los días con más asesinatos durante enero fueron 29 de enero, 91; 7 de enero, 86; 24 de enero, 86; 14 de enero, 83; 28 de enero, 82.

Los estados con más muertes intencionales acumulados durante enero son Guanajuato con 228 víctimas; Estado de México, 214; Michoacán, 148; Baja California, 145; Chihuahua, 133; Jalisco, 133.

Cabe destacar que Michoacán cerró 2023 en sexto lugar en asesinatos y se colocó en este inicio de año en el tercer lugar, en números absolutos.

En su conferencia del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que lo hecho al momento por su gobierno contra la violencia, lo tiene satisfecho porque “se ha ido reduciendo la incidencia delictiva. Imagínate si no hubiéramos podido bajar el 20 por ciento”.

“Ya quedamos en el 20 por ciento en disminución de homicidio. Eso es homicidio doloso, pero es todavía con relación al mes, yo espero terminar en septiembre con 25 por ciento”.

El mandatario aseguró que México es un país pacífico en “donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar”.

“Ya no me va a alcanzar el tiempo porque me faltan ocho meses, pero, si se continúa con la misma política de atender a los jóvenes, que no se atendía, con la misma política de que la gente tenga garantizado el derecho al trabajo, a salarios justos, se va a resolver”, indicó.













































