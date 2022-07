Porfirio Muñoz Ledo, quien formó parte del gabinete de Luis Echeverría Álvarez, como secretario del Trabajo y Previsión Social, lamentó su deceso y dijo que con su muerte se cierra la época del llamado “nacionalismo revolucionario” y abrir las puertas a la globalización.

A través de su cuenta de Twitter, expuso: Mis condolencias a la familia de Luis Echeverría por el deceso ocurrido hoy.

“A Echeverría le toca cerrar una época de la historia de México llamada “nacionalismo revolucionario” y abrir las puertas a la globalización; también el cambio de la Guerra Fría en un mundo multipolar”.

Muñoz Ledo, diplomático, ex secretario de Educación, ex senador y recientemente ex diputado por Morena, dijo que de Echeverría “destacan su imaginación política, su mexicanismo y haber promovido el más alto salario de los trabajadores en todo nuestra historia”.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, afirmó que cuando le preguntan qué siente ante el deceso del expresidente Luis Echeverría Álvarez, piensa en aquellos que fueron víctimas de la represión durante su mandato.

“Cuando me preguntan qué siento ante la muerte de Luis Echeverría. Pienso en Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, el halconazo, Rosendo Radilla, la primera devaluación, Jesús Piedra Ibarra. Ni arriba ni adelante”, escribió el exfuncionario federal en una red social.

Luis Echeverría Álvarez, expresidente de México, falleció la noche de ayer viernes 8 de julio a la edad de 100 años en su residencia de Cuernavaca, Morelos, confirmaron fuentes cercanas.

Echeverría Álvarez fue presidente de México de 1970 a 1976, en una etapa marcada por un partido único, el Partido Revolucionario Institucional. Antes, en el sexenio de Gustazo Díaz Ordaz, fungió como secretario de Gobernación.

De formación abogado, ingresó en 1946 al PRI, y como funcionario fue Director General de Cuenta y Administración en la Secretaría de Marina y Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública.

Fue actor clave en episodios y pasajes de la historia de México de esos años como las guerrillas de los sesentas, el movimiento estudiantil de 1968, la violenta tarde del grupo paramilitar de los Halcones del 10 de junio de 1971, y una secuencia de secuestros, asaltos bancarios, bombazos, toma de rehenes, con exigencias de liberación de presos políticos de izquierda.

Al finalizar su encargo en la Presidencia fue miembro del Comité Ejecutivo de la UNESCO y embajador mexicano itinerante durante 1977 y 1978.

Con información de Manuel Espino y Luis Carlos Rodríguez.

maot