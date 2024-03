El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Luis Cresencio Sandoval González, instruyó “de manera enérgica” a todos los comandantes de región y de zona a que los entrenamientos del personal castrense sean en apego a sus normas y planes de estudio.

Esto, luego de que el pasado 20 de febrero murieron siete cadetes en espera de su graduación, ahogados en las costas de Ensenada, Baja California, en una práctica (novatada) que no estaba considerada en el entrenamiento. No estaba previsto que fueran al mar, dijo el secretario de Defensa.

En su conferencia mañanera de este martes 19 de marzo en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la reunión del general Sandoval con los comandantes de la región y de zona.

“Algo que no quiso exponer por sus métodos, sus procedimientos, su cautela, su responsabilidad el general, pero lo cierto es que se convocó a todos los comandantes de región y de zona. Y se trató el tema y se les pidió que se cuidara todo lo relacionado con los entrenamientos y el apego a las normas y a los planes de manera respetuosa, pero también enérgica”, dijo el Presidente.

Cuestionado sobre la muerte de los militares, el presidente López Obrador afirmó que “las novatadas” no existen en los planes e instrucciones del personal militar.

“No, no, no, pero no hay, no existe (novatadas), sí, pero por eso se está corrigiendo y se está castigando”, aseguró en tono enérgico.

