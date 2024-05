Impulsar el potencial de crecimiento del Instituto de Fisiología Celular (IFC) de la UNAM, al generar conocimiento, fomentar la equidad de género e incorporar nuevas tecnologías en sus laboratorios e instalaciones, son algunos de los objetivos del nuevo director de esa entidad académica, Luis Bernardo Tovar y Romo, para el periodo 2024-2028.

Al darle posesión del cargo, la coordinadora de la Investigación Científica, María Soledad Funes Argüello, ofreció el apoyo de la administración central de la Universidad Nacional para llevar a cabo los proyectos que fortalezcan al Instituto. También agradeció la participación de la comunidad al expresar sus inquietudes y propuestas para mejorarlo.

En el auditorio Antonio Peña Díaz, del IFC, los invitó a sumar esfuerzos y capacidades en favor de Tovar y Romo, a fin de propiciar el desarrollo de los proyectos de investigación y la educación integral del alumnado, aprovechar las fortalezas y afrontar juntos las debilidades que pudieran existir.

Leer también: Rector de la UNAM asegura que la globalización está en crisis; “es momento de proponer una nueva estrategia”, afirma

Al hacer uso de la palabra, Tovar y Romo expresó sentirse motivado y honrado con la responsabilidad de dirigir al Instituto, referente de investigación en ciencia básica y generación de conocimiento de alto nivel, al que buscará impulsar incorporando nuevas tecnologías en laboratorios y demás infraestructura de apoyo a la investigación.

Además, prosiguió, tiene un amplio potencial de crecimiento en las diferentes disciplinas que cultiva y una formación de recursos humanos de calidad que se reforzará en las dos licenciaturas y tres programas de posgrado en los que participa el IFC.

“Nuestra labor central será facilitar a cada investigadora e investigador el acceso a las condiciones necesarias para que desarrollen la mejor ciencia posible”, acotó.

Luis Bernardo Tovar y Romo es licenciado en Investigación Biomédica Básica y doctor en Ciencias por la UNAM. Se incorporó al Instituto de Fisiología Celular en 2014, fue investigador en el Instituto Nacional de Geriatría y realizó una estancia posdoctoral en el Departamento de Neurología de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland. Actualmente es investigador Titular B en el Departamento de Neuropatología Molecular, tiene el nivel D del PRIDE, y nivel II del SNII.

Su trabajo está encaminado a entender los procesos celulares y moleculares que subyacen a la recuperación del sistema nervioso central después de haber sufrido una lesión. En los últimos años su labor se ha centrado, particularmente, en entender los mecanismos moleculares de la adaptación del cerebro que suceden posteriormente a la presentación de un infarto cerebral isquémico.

Leer también: Multiplicando el impacto de la Fundación UNAM

Su producción científica incluye 32 artículos originales y cinco capítulos de libro, con un índice H de 20 y alrededor de 1,300 citas a su trabajo de investigación. Ha sido responsable de 11 proyectos financiados por el Conahcyt, el PAPIITDGAPA, la Fundación Miguel Alemán, y de organizaciones internacionales como la International Brain Research Organization y la Society for Neurochemistry, además de ser colaborador en distintos proyectos de investigación nacionales e internacionales.

Ha graduado dos doctores, cuatro maestros y cinco estudiantes de diferentes licenciaturas, entre ellas en Neurociencias, Biología y Química Farmacéutica Biológica, además del entrenamiento de un investigador posdoctoral. Actualmente se encuentran en progreso el trabajo doctoral de seis estudiantes, uno de maestría y otro de licenciatura.

Realizó estancias de investigación en el Instituto de Biología del Desarrollo de Marsella Luminy perteneciente al Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica de Francia, y ha sido voluntario especial en el Instituto Nacional del Envejecimiento de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

Es miembro de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, la International Brain Research Organization, la International Society of Neurochemistry, la Society for Neuroscience, la International Society for NeuroVirology, y la International Society for Extracellular Vesicles. Además, es integrante del Comité Editorial de las revistas Neurochemical Research, Frontiers in Cell and Developmental Biology y Frontiers in Stroke.

Leer también: “Me da una pena”: AMLO acusa que la UNAM se ha vuelto refugio de científicos e intelectuales corruptos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc/rmlgv