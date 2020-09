Los políticos del PRI y PAN señalados por AMLO en la "guerra por el agua" en Chihuahua

Ante la toma de la presa La Boquilla en Chihuahua, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en diversas mañaneras que el conflicto por el agua tiene que ver con movimientos políticos en los que se encuentran exgobernadores del PRI, diputados locales y federales.

Asimismo, el Presidente ha señalado a Gustavo Madero, senador de Acción Nacional, de estar tras el conflicto en La Boquilla porque “quiere ser gobernador”.

En su conferencia mañanera de este viernes, López Obrador presentó imágenes de políticos del PRI, del PAN y de Morena, a los que llamó “los dueños del agua”.

Así los presentó:

Los del PRI

-Jaime Ramírez Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos: “Opositor de la apertura de las presas, especialmente de la Boquilla”.

-Fernando Baeza Meléndez: “Ex gobernador de Chihuahua. Señalado por corrupción cuando era embajador en Costa Rica. En el 2017 adquirió una propiedad de 7.690 hectáreas en Saucillo (Terreno Rústico).

- José Reyes Baeza Terrazas: “Ex gobernador de Chihuahua. Investigado por la FGR por nexos con el Cártel de Juárez”.

-Héctor Baeza Terrazas: “Ex presidente de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento con César Duarte”.

-César Duarte: “Detenido por peculado en Estados Unidos. Construyó una presa en uno de sus 6 ranchos. Con varios pozos en sus propiedades”.

El de Morena

-José Francisco Ramírez Licon, alcalde de Rosales.

En la imagen aparece Andrés Valles Valles y refiere que “se les ha visto juntos en las protestas violentas y en el bloqueo de Chihuahua capital”.

Los del PAN

-Álvaro Madero Muñoz, familiar de Gustavo Madero: “Tiene tierras en los módulos 3 y 4 en el DR 005 (nogales y alfalfa). Su familia tiene contacto directo con los directivos del módulo.

-Jesús Valenciano García, diputado local del PAN: “Dio ultimátum de 24 horas a la SDN y GN para retirarse de las presas”.

También aparece Ismael Pérez Pavia, alcalde de Meoqui; Arturo Zubía Fernández, alcalde de Camargo; Eliseo Compeán Fernández, alcalde de Delicias; Jorge Aldana Aguilar, nogalero; Mario Mata Carrasco, diputado federal del PAN; Velia Aguilar Armendáriz, hija de una exdiputada federal del PAN; Agustín Jaime Ramírez Licón, militante activo del PAN; y Salvador Alcantar Ortega, líder el Movimiento de Productores y Agricultores en el Estado.

En la conferencia, el Presidente presentó un video en el que exhibió a Valenciano García, quien en tono amenazante y sin fundamento legal, dijo, fue una presa de Chihuahua a exigir la salida de la Guardia Nacional.

“Les venimos a notificarles del acuerdo de hoy, y en caso de que no accedan a retirarse, entonces sí que se atengan a las consecuencias. El pueblo de Chihuahua no se va a dejar y ya se demostró le demostró en el caso de La Boquilla”, se escucha decir al panista.

El presidente López Obrador recordó que las presas son instalaciones estratégicas que de acuerdo a la constitución están a cargo del Gobierno federal, no de los Estados ni municipios.



Ante los señalamientos de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, quien este jueves aseguró que en el caso de las protestas en las presas de ese estado “están mal informando” al Presidente, López Obrador señaló que respeta este punto de vista y no se peleará con él, pero señaló que tiene “muy buena información” de que grupos políticos están detrás de estas protestas.

