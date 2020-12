“Lo difícil es ver a mis compañeros fallecer”, cuenta enfermera sobre Covid

María Galicia siempre quiso ser enfermera, la convicción le nació de ver la dedicación con la que su abuela materna desempeñaba la misma profesión: “Ayudar al prójimo es una necesidad”, dice, aunque reconoce que a 10 meses del inicio de la pandemia por Covid-19 el cansancio se hace presente, aun así asegura que seguirá el tiempo que sea necesario.

“¿Cómo ha sido mi trabajo? Difícil y triste, complicado, pero finalmente me gusta y no es tan estresante a veces, porque me gusta lo que hago. Hay que dar el 100%, seguir trabajando pese a lo que está sucediendo, [aunque] creo que no hay coraje [para darlo], elegimos esta carrera muy bonita, muy satisfactoria y voy a seguir adelante hasta donde nos lo permita el tiempo, la vida, Dios”, cuenta a EL UNIVERSAL.

Una de las experiencias más duras que ha enfrentado la enfermera, condecorada con la medalla Miguel Hidalgo por su labor en la primera línea de batalla, fue despedir a una compañera que trabajaba con ella en el Hospital Regional 2 adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tambien lee: La teniente Sandra ya sabe aplicar la vacuna Pfizer; “esto es una esperanza para poder estar bien”, dice

“Lo más difícil ha sido el fallecimiento de una compañera, nos enteramos que tenía cáncer, también era enfermera, entregó su vida a esta profesión y no pudimos salvarla, le echamos ganas y se nos fue; en el turno cuando la despedimos hubo un aplauso que nunca se me va a olvidar y todo el servicio se estremeció, fuimos varias compañeras, y dijimos: ‘Vamos a estar bien’. Ese aplauso fue algo que nos marcó para siempre, y creo que todavía nos cuidamos más, es triste eso, me marcó mucho, fue en el mes de mayo si no mal recuerdo, [pero] falleció por Covid”.



La joven profesionista fue condecorada con la medalla Miguel Hidalgo por su desempeño, y la muestra con orgullo.



Su colega, quien también formaba parte del personal de enfermería, se encuentra en una lista de 2 mil 259 profesionales de la salud que han fallecido a causa del coronavirus en México.

De acuerdo con el informe Personal de Salud Covid-19 México, publicado por la Secretaría de Salud (Ssa) con corte al 14 de diciembre, en el país han contraído el virus 170 mil 189 trabajadores del sector Salud, y se estiman 35 mil 968 casos sospechosos.

Ver a sus compañeros caer por la enfermedad respiratoria ha sido de las experiencias más complicadas para la enfermera condecorada; sin embargo, el reconocimiento a su labor y ver a las personas ganarle la partida a la Covid-19 le impulsan a continuar.

También lee: Senado otorga Medalla Belisario Domínguez al Sector Salud

“Ver compañeros fallecer es lo más difícil, sigue habiendo contagios también, e insistimos en no bajar la guardia y creo que no lo estamos haciendo, no estamos poniéndonos las pilas. También es muy difícil ver fallecer a nuestros pacientes que [cargan con] pendientes, angustias y que no podemos hacer más porque no está dentro de nuestras posibilidades, pero a la vez, lo más satisfactorio, es la recuperación de los enfermos, ver que a uno lo trasladan a una camilla porque ya se va a casa”, describe.

Atender a un paciente con coronavirus genera sentimientos encontrados en María, admite que es triste porque en ocasiones las personas llegan con un estado de salud muy deteriorado, pero cuando se les puede salvar, todo lo malo se desvanece.

“¿Cómo es atender a un paciente Covid? Es bonito, porque estamos junto a ellos, y es triste por las historias que vivimos, es pesado por las condiciones en las que llegan y es lo más difícil, lo triste, el estrés que se vive porque queremos salvarlos y hay casos que definitivamente no se puede, pero son emociones encontradas, tanto bueno como malo”.

A 10 meses de que se registró en México el primer contagio de Covid-19, María tiene miedo de contraer el virus y transmitirlo a sus seres queridos, pero justo pensar en su familia le da ánimo de seguir adelante y cumplir con su trabajo.

También lee: Alistan llegada de personal del IMSS a CDMX para reforzar atención a pacientes Covid

Ante el repunte de contagios y el retorno a semáforo rojo en la Ciudad de México, la enfermera del regional 2 pide a los mexicanos ser solidarios como en los sismos de 2017 y cumplir las medidas de higiene y sana distancia. Previamente a los festejos por Navidad y Año Nuevo invita a la sociedad a festejar en casa y evitar las reuniones familiares.

“Creo que como mexicanos somos muy aplicados, sólo falta que nos encienda más el switch de la solidaridad y cuando nos aplicamos como en el sismo de 2017, lo vamos a lograr, vale la pena que nos cuidemos, que esta Navidad, este Año Nuevo que viene, lo llevemos dentro de nuestros corazones”, pide.