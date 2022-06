Llama Rubén Moreira en San Lázaro a legislar para proteger a migrantes

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, lamentó el fallecimiento de media centena de migrantes en Texas. Entrevistado al término de la inauguración de la semana Prime en el recinto legislativo de San Lázaro, el legislador sostuvo que la migración es un derecho humano, por lo que llamó a trabajar para garantizar la protección de quienes lo hacen.

“Las fronteras al final fueron inventadas por los hombres, y quien migra busca algo que es fundamental, ganar el pan para comer, para sus hijos. Tiene que haber más derechos para la migración, no puede ser que tratemos y firmemos el traslado de mercancías, y el tránsito de las personas se prohíba. Esto es un mundo al revés”, declaró.

El legislador priista dijo que desde el legislativo se debe reflexionar en torno al presupuesto que se destina para la atención de ciudadanos de otros países que tienen que cruzar por nuestra nación; “porque sería terriblemente injusto y no propio, que hoy nos quejemos de lo que pasa allá y nosotros no le demos condiciones a los migrantes que vienen. El migrante es un ser humano que no se salió de su casa pues a ver qué pasaba. Salió porque estaba sufriendo y se salió a sufrir, porque venir como ellos están (…) están sufriendo”.

Moreira Valdez hizo un llamado a las autoridades del Servicio Exterior Mexicano para atender a quienes sigan en los hospitales, ayudar a las familias de quienes fallecieron, y asistirlos en todo.

“También para contribuir en los procesos legales que seguramente habrá en los Estados Unidos. Hacemos ese llamado. Y les voy a decir una cosa, estamos confiados en que lo van a hacer, que el Servicio Exterior Mexicano es un buen Servicio Exterior, y en este momento no le podemos regatear nada. Eso también lo quiero aclarar”, concluyó.

maot