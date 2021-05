Desde las 04:00 horas, a la entrada del Hospital General de Tláhuac han llegado personas en búsqueda de familiares que viajaban en el metro de la Línea 12 cuando se desplomó un vagón a la altura de la estación Olivos.

"¿Cuál es el nombre de su esposo?¿A qué hospitales ha ido a buscar?¿A qué hora fue la última vez que tuvo contacto con él? ¿Viajaba en el metro a la hora del accidente?" preguntó una oficial a Angélica Cruz, quien desde las 23:00 horas de ayer busca a su esposo.

Luego de contestar las preguntas, las oficiales que resguardan la entrada del hospital ubicado en la avenida La Turba, permitieron la entrada a la mujer de 31 años, desafortunadamente no encontró a su esposo.

"Ayer vine en la noche, no estaba entre los desconocidos, regresé porque en Locatel nos dijeron que hiciéramos otro recorrido porque hubo más traslados, pero nada. Mi esposo me habló cinco minutos antes de que cayera el metro, venía a unas estaciones de Olivos, me mantengo positiva, tengo fe en que lo voy a encontrar".

A mediodía, Guadalupe García llegó al Hospital General de Tláhuac, acompaña a una amiga y compañera de trabajo que busca a su esposo Gildardo Galicia

"Vengo con mi amiga que está buscando a su esposo, ellos viven cerca de la estación de Tezonco y nosotras trabajamos en Nopalera, él iba a pasar por ella y le avisó que venía en el metro cuando se derrumbó, ya fuimos a hospitales, a los de Tláhuac, al 20 de noviembre, pero no lo encuentra, le marca a su número pero se va a buzón", relata mientras su compañera recibía informes.

"Ahorita no estoy bien", alcanzó a susurrar la esposa de Gildardo García, luego de que le dijeron que su esposo no estaba en dicho hospital, abrazó a su amiga y caminaron hacia la camioneta que las llevaría a más hospitales en búsqueda de su familiar.

