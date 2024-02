Al señalar la violencia que hay en el país, la senadora Lilly Téllez calificó al sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador como “el más violento de la historia” y señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) “ya encontró” a quienes la amenazaron de muerte hace casi dos años, pero no le han brindado protección.

“La Fiscalía General de la República ya encontró a los que me amenazaron, y la Fiscalía General de la República le ha pedido a la secretaria de Seguridad Pública de este país que me brinde protección, y es tan maldita que me niegan la protección que les pide la Fiscalía, así de inhumanos. Y así está sufriendo todo México, no tienen vergüenza”, denunció la senadora de Acción Nacional en la tribuna del Senado.

Lilly Téllez: Desde que tenía 17 años, yo he estado denunciando la inseguridad

“Yo siempre estuve denunciando, el primer reportaje que se hizo en televisión en este país lo hice yo en el 98 sobre los narcotraficantes, era un escándalo que se presentaba abiertamente.

“En todos los sexenios, desde que tenía 17 años, yo he estado denunciando la inseguridad, con nombre y apellido; y en el año 2000 sobreviví a un atentado a balazos que está impune todavía. Siempre he estado denunciando y por eso le creí a Andrés Manuel López Obrador y le acepté cuando me invitó a ser candidata, porque prometió que iba a haber paz y por eso los mandé a la fregada a todos ustedes y al Presidente, porque trajo muerte, más muerte en lugar de traer paz”, declaró la legisladora de Sonora.

“¿Dónde han estado estos 5 años, dónde han estado estos casi seis años?”, cuestionó la legisladora sonorense a los senadores de Morena.

Dijo que el presidente López Obrador ha estado “postrado” ante el crimen organizado “y ante el crimen desorganizado”: “Han empoderado a los criminales, no tienen vergüenza los de Morena”.

“Si algo ha traído Morena es muerte y lo peor es que no les importa. Se los repito: ustedes son el brazo del crimen organizado en México, y lo saben, y lo sabe todo México”, agregó.

