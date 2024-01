Los coordinadores parlamentarios del PRI, Rubén Moreira, y del PRD, Luis Espinosa Cházaro, adelantaron que el paquete de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso para desaparecer a los órganos autónomos “no pasará”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Moreira Valdez, consideró que extinguir a los órganos autónomos en su totalidad “sería un atentado contra la democracia y contra los derechos humanos”, y advirtió que se trata de un discurso populistas y electorero.

“Todos estos pronunciamientos tienen un propósito electoral, y es poner sobre la mesa supuestas acciones e iniciativas que puedan ser llamativos, pero que no tienen sustento en la realidad o que tratan de terminar con la democracia, al Presidente no le interesa si salen o no, lo que a Morena y al Presidente les importa es ponerlo sobre la mesa”, detalló, y exigió al primer mandatario especificar qué órganos autónomos busca desaparecer, pues recordó que el Banco de México también es un órgano autónomo.

En su oportunidad, Luis Espinosa Cházaro, líder del PRD en San Lázaro, sentenció:

“De verdad que no tienen vergüenza. Plantea el Presidente la desaparición de los órganos autónomos, y tanto él como sus aduladores se rompen las vestiduras cuando se dicen que este año se decidirá entre democracia y dictadura. Señor presidente: en San Lázaro la oposición está firme y desde aquí le digo que las reformas que lastimen a México y a su democracia NO PASARÁN”, aseveró.

