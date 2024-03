A pesar de la política de austeridad aplicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) alista la entrega de un contrato para la compra de 8 mil boletos de cine, con sus respectivas bolsas de palomitas de mantequilla y refresco.

En la licitación IA-06-712-006000998-N-57-2024, la Coordinación de Adquisiciones y Contratación de Servicios de la SHCP detalla que esta compra es con el objetivo de cumplir con lo establecido en el convenio que fue firmado el 25 de enero de este año con el Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda, Servicio de Administración Tributaria y de Aduanas.

Destaca que los 8 mil boletos de cine no serán entregados directamente por la propia Secretaría de Hacienda a los trabajadores, sino que se darán al sindicato para que éste a su vez los distribuya entre sus agremiados.

Se advierte que cada boleto de cine debe incluir un cupón impreso para palomitas de mantequilla medianas y un refresco mediano; los boletos de cine se requieren para sala tradicional, en la Ciudad de México o en cualquier estado de la República, para funciones de lunes a domingo.

“El proveedor entregará a la Dirección de Enlace y Control Operativo de la Dirección General de Recursos Humanos 8 mil boletos de cine que deben incluir, cada uno, un cupón impreso para palomitas de mantequilla medianas y un refresco mediano.

“Lo anterior, a efecto de cumplir con lo establecido en el artículo 85, fracción I, de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, así como con el convenio de fecha 25 de enero de 2024, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda, Servicio de Administración Tributaria y de Aduanas”, indica la licitación de la dependencia.

El cupón para las palomitas y el refresco será canjeable el mismo día en que se realice el intercambio del boleto de cine, los cuales podrán hacerse efectivos en cualquier día y cualquier horario durante el periodo de su vigencia.

El contrato de la compra de estos 8 mil boletos tendrá vigencia a partir del día hábil siguiente de la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2024.

La fecha del fallo de esta licitación, la cual se espera que sea de cientos de miles de pesos, será la tarde del próximo 25 de marzo.

Seis meses de vigencia

En el anexo de la licitación se advierte que el proveedor deberá garantizar que los boletos de cine cuenten con una vigencia de al menos seis meses a partir de su fecha de entrega a la Dirección General de Recursos Humanos por conducto de la Dirección de Enlace y Control Operativo.

Se informa que en caso de que los boletos presenten defectos de fabricación, no se encuentren en buen estado por causas imputables al proveedor o no se apeguen a las especificaciones técnicas solicitadas no se recibirán, debiendo ser sustituidos en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de la notificación por escrito y/o correo electrónico que la Dirección de Enlace y Control Operativo le haga llegar al proveedor adjudicado.

Además, el proveedor adjudicado deberá asegurar la totalidad del importe de los boletos de cine, cubriendo todos los riesgos contra pérdida total o parcial hasta su entrega y a entera satisfacción de la Dirección de Enlace y Control Operativo. Asimismo, el traslado y la entrega será responsabilidad total y absoluta del proveedor adjudicado.

En la página 2 del anexo de la licitación se indica que el proveedor deberá tener capacidad de respuesta ante posibles imprevistos derivados de la utilización de los boletos.

El proveedor adjudicado deberá designar a un ejecutivo de cuenta con capacidad de decisión para agilizar y atender los trámites correspondientes, así como resolver cualquier contingencia administrativa y/u operativa que se presente durante la vigencia del pedido.