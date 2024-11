"Legisladores son temporales, un día entenderán lo que hicieron"; comisionada Julieta del Río defiende al Inai ante posible desaparición

La comisionada del Inai Norma Julieta del Río Venegas arremetió en contra de los legisladores y aquellos que se “jactan” de la desaparición del órgano nacional garante de acceso a la información y protección de datos personales, al advertir que con el tiempo comprenderán lo que hicieron.

“Hay personas que se jactan de la desaparición de estos institutos, en específico el Inai, argumentando que se acabó lo oneroso, la riqueza de unos cuantos, las canastas doradas, hay información errónea que siempre existió y esto llevó a una desinformación”.

“Pero no a México, son más los mexicanos que si entienden y que saben que esto es un derecho que les favorece, que las y los legisladores que pretenden quedar bien, incluso sin estudiar y sin leer y comprender lo que significa, el tiempo en los cargos se van y un día no será legisladores y comprenderán lo que hicieron”.

Lee también Avanza extinción de órganos autónomos en Senado; Comisiones aprueban desaparición

En la sesión de este miércoles, al analizar un recurso de revisión en contra de Pemex luego un ciudadano solicitó acceso a sus datos personales para conocer el motivo por el que el pago de una pensión post mortem no ha sido realizado desde el 19 de junio de este año y le fue negado, la comisionada expresó que se debe defender la existencia del derecho a saber y hacer conciencia de la utilidad social que tiene contar con organismos autónomos.

“Debemos defender todos juntos la existencia del derecho, no de instituciones, eso definitivamente lo tenemos claro, no hay manera, pero esto es un derecho que sigue vigente, cualquier iniciativa de reforma que deriven un debate sano, coadyuvará para que los que no pierdan sean las y los mexicanos de este país”.

Esta mañana, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron con 23 votos a favor de Morena y sus aliados, la reforma que elimina siete organismos autónomos, entre ellos al Inai.

Se prevé que el dictamen será discutido en la sesión de este jueves del pleno de la Cámara Alta.

Lee también INAI pide parlamento abierto para tratar extinción de órganos autónomos; es necesario escrutinio público

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc