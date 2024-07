Vocera del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo y la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, Delia Quiroa, señala que son tres las ocasiones en las que ha recurrido a los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación para pedir su ayuda y ha obtenido respuesta.

En una última ocasión, Delia Quiroa no dudó en recurrir nuevamente a éstos grupos de la delincuencia para localizar al maestro de una secundaria pública, que este martes fue secuestrado en Reynosa y fue liberado hoy tras el pago de un rescate de 800 mil pesos.

“Tenemos antecedentes muy importantes cuando se le ha hecho llamado a los grupos de crimen organizado. La primera vez que fue algo que no se había hecho fue cuando lo de la Bartolina, por ahí de agosto del 2021, que había muchos fragmentos de un campo de exterminio y que las autoridades no podían procesar el terreno como debían. Entonces en ese momento nosotros le pedimos al líder de Los Ciclones que nos dejara entrar ahí para exigir a las autoridades que hicieran su trabajo, porque nosotros como civiles no podíamos ir a levantar los huesos así como así.

“Pero se logró. Hasta el día de hoy se está trabajando en ese predio siempre y cuando las condiciones del clima lo permiten. Y ya se han identificado cinco víctimas, pero solamente le entregan a la familia un hueso, un diente (…) algún fragmento óseo pero por lo menos ya saben dónde quedaron”, dice.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la activista de 41 años cuenta que en otra ocasión se pidió el apoyo de los cárteles para encontrar a tres niños que habían sido sustraídos de la central camionera de Reynosa.

“Se les pidió también al grupo que opera en Reynosa que nos apoyaran, que los liberaran y los soltaron en Matamoros, en menos de tres horas. Esto no se hace siempre porque sabemos que no nos van a hacer caso. Pero ahorita por las circunstancias, pedimos nuevamente el respaldo de los cárteles. Queremos hacer ruido porque no queremos que lo dañen”, declara.

Cuenta que ayer, el fiscal de Justicia de Tamaulipas le pidió a ella y a la familia del profesor no hacer más público el caso, pero añade que se tomó la decisión de hacerlo porque no se estaba haciendo nada para ubicar al docente.

“¿Qué estás haciendo para localizarlo? ¿Tienes máquinas, tienes geolocalizadores, tienes los vehículos?”, cuenta Delia que le respondió al fiscal.

Menciona que también se decidió hacer público el caso “para darle una protección y quienes se llevaron al maestro no lo maten”.

Expresa que aunque el gobernador del estado, Américo Villarreal, y el presidente Andrés Manuel López Obrador digan lo contrario, los casos de secuestro se han incrementado en esa entidad.

“Como ahora Reynosa lo controla el cártel Jalisco, y de Río Bravo para Matamoros lo controla el cártel del Golfo, entonces están peleando”, señala.

Por esa razón, Delia busca que los líderes de los cárteles firmen una especie de acuerdo de paz para disminuir los índices de violencia en este estado.

“Sí, que ya no se estén agarrando balazos en la calle. ¿Cuánto cuesta armar una persona? Todo el equipo, el arma, todo lo que traen. ¿Cuánto cuesta? Antes, por ejemplo, regalaban cobijas, alimentos, cosas, o sea, para ayudar a la gente más pobre.

“Pues mejor que inviertan en eso, ya que el gobierno no lo está haciendo o lo hace con algunos nada más, pues mejor que el dinero que están gastando en la guerra, ayuden a la gente más necesitada”, externa.

