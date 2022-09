Mi caso fue una venganza; razones políticas están claras: Rosario Robles

Después de tres años de estar presa en el penal de Santa Martha Acatitla, Rosario Robles Berlanga, se siente resucitada y se alista para ir a dar gracias al señor de las Maravillas, en la iglesia ubicada a unos metros de su casa de la colonia Los Reyes, Coyoacán, por recuperar su libertad condicional.

Serena y tranquila, la exsecretaria de Desarrollo Social considera que la prisión preventiva que le dictó el juez de Control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, fue una condena anticipada que violó su presunción de inocencia en el caso de la Estafa Maestra.

“Las prisiones preventivas son condenas anticipadas, te ponen el dedo flamígero sobre tu persona, prácticamente eres culpable cuando no se ha demostrado absolutamente nada”, expresa.

Robles Berlanga señala que esta figura es utilizada por el gobierno federal para venganzas políticas como es su caso. “Evidentemente hay casos de venganza, hay casos en los que las razones políticas están más que claras, es obvio y estamos platicando de uno de ellos.

“Sin embargo, yo creo que el presidente no está debidamente informado porque el evitar que evites una prisión preventiva oficiosa no significa que el juez no determine de manera justificada que la persona tiene que ir a prisión, lo que pasa es que tiene que haber argumentos serios por parte de la Fiscalía para presentar una medida de prisión preventiva justificada”.

¿Cómo se siente?

Muy contenta de estar en mi casa, muy tranquila muy serena dejando atrás esos tres años de mucho dolor, mucha tristeza de repente mucha rabia, coraje pero al mismo tiempo de mucho aprendizaje, de mucha solidaridad, de encontrar una causa con las mujeres de Santa Martha Acatitla.

¿Qué ha hecho después de recuperar su libertad?

Estar en casa, ahora tengo una hija proveedora de la casa afortunadamente, mi hija Mariana. Por el momento estar tranquila, estar checando los aspectos de mi salud que me diagnosticaron en el servicio médico de Santa Martha Acatitla, que incluso en algunos momentos tuve que ir al Hospital de Tepepan por el tipo de afectaciones y recibiendo a muchos amigos. He estado agitada.

¿Qué es lo que le da rabia?

Me daba mucha rabia, sobre todo al principio, el estar ahí, el no encontrar una causa porque el delito que me imputaban era ejercicio indebido del servicio público, que es una omisión ante actos de terceros, no ameritaba una prisión preventiva el que se me hubiera falsificado una licencia y con eso argumentar que me podía fugar, y en consecuencia enviarme a Santa Martha Acatitla, es decir toda esa maquinaria que de repente me cayó encima, un juicio político, una inhabilitación por diez años, cuestiones que hemos ido ganando poco a poco, pero que en ese instante yo sentía mucha impotencia y mucho coraje.

Después lo fui trabajando muchísimo en Santa Martha Acatitla. Tomé mucha meditación, hice mucha meditación, reflexioné, me vi hacia mí misma, me vi en el espejo y yo lo tomé como un espacio en donde pudiera uno encontrarse con su yo interior, en donde muchas veces estás tan agitado, para arriba para abajo yo recorría el país de la seca a la meca, iba y venía y no tienes espacios para ti, para tu familia para tu propia hija, que paradójicamente ahí es donde más platicamos, donde más nos encontramos porque teníamos poco tiempo, sólo un día a la semana, pero finalmente sentadas la una frente a la otra, platicando de todo lo que a ella le pasaba y lo que a mí también me acontecía ahí en Santa Martha.

¿Qué pasó por su mente cuando el juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna le dictó la prisión preventiva justificada?

Primero, no daba crédito de que esa fuera la determinación, nunca me imaginé que se atrevieran a enviarme a Santa Martha Acatitla como una medida preventiva, pero, como lo he dicho, eso ante la gente no queda claro, las personas lo que ven es que fuiste a una cárcel y ya te estigmatizan y te señalan como una delincuente, como una presunta culpable, no como una presunta inocente.

Desde que llegué, el entrar a ese lugar, el que se me asignara un espacio, el que en la noche me cerraran la reja, que a la mañana siguiente me pasaran lista y me abrieran reja fue un momento de mucho dolor, de mucha incomprensión y de decir ¿por qué me hacen eso? Y ¿por qué estoy aquí?

¿Cuál considera su momento más difícil en la cárcel?

Diría que fue el momento del ingreso y como el primer año. El primer año me costó mucho trabajo, bajé mucho de peso, estaba muy triste, además tenía audiencias y me retachaban a Santa Martha, solicitábamos impugnaciones, aunque nos daban la razón en las apelaciones me decían que de todos modos me quedara en Santa Martha y todo eso me frustraba mucho, pero después de pasar al interior propiamente de Santa Martha empiezo a convivir más con las chicas que están ahí, a conocerlas y conocer sus tragedias personales, su problemática jurídica porque creían que era licenciada en Derecho y yo les tenía que explicar que era en Economía, que no creía que les pudiera servir mucho, pero de alguna manera aprendes.

Me leí el protocolo de la Corte sobre juzgar con perspectiva de género y entonces las aconsejaba de exigir que así se les juzgara, que les hablaran a sus abogados y encontré una causa, una razón de ser, además de que decía yo, mi hija Mariana es mi razón de ser, de seguir luchando.

Entonces decía yo, no me puedo doblar yo tengo que seguir adelante encontrando ahí una causa por la cual luchar por las mujeres.

¿Pensó que iba a estar este sexenio en la cárcel?

Sí, claro. Hubo momentos que yo pensaba que esto iba a llevar más tiempo, pero desde la visita del ministro Arturo Zaldívar se visibilizó mucho la situación de las mujeres privadas de su libertad, sobre todo se visibilizó mucho el aspecto de la prisión preventiva.

¿Qué opina de la prisión preventiva oficiosa?

Evidentemente, estoy totalmente a favor de que se desaparezca y pienso que la prisión preventiva justificada, que es la otra forma que me aplicaron, porque la otra es para delitos graves, tendría que establecerse parámetros mucho más altos para privar a una gente de la libertad.

He escuchado decir que se va a liberar a la gente que ha cometidos ilícitos, yo creo que lo que tenemos que evitar no es tener que liberar, sino evitar que llegue la gente a la cárcel entender el entorno en el que crecieron, el entorno en el que se dio ese ilícito y sobre todo no mandar inocentes a la cárcel, porque mucha gente es inocente.

¿La condenaron antes de sentenciarla?

Son condenas anticipadas, estas prisiones preventivas son condenas anticipadas, ya te ponen el dedo flamígero sobre tu persona, ya prácticamente eres culpable cuando no se ha demostrado absolutamente nada.

Por eso, yo estando allá dentro, luche siempre por mi presunción de inocencia. Primero cuando hubo un spot de Morena que tomaba mi fotografía y lo impugné ante el INE, el INE me dijo que no había razón y fui ante el Tribunal Electoral federal y en el Tribunal una magistrada tuvo un voto particular dándome toda la razón de que había una violencia política de género, entonces fui sembrando banderitas.

Después ganamos un amparo, en el que, por unanimidad, las magistradas señalaban que el fiscal Alejandro Gertz Manero había violado mi presunción de inocencia, me debido proceso, es decir todo el tiempo luchando para que se estableciera que yo eran presuntamente inocente y como tal tenía todos mis derechos políticos habilitados, en fin fuimos ganando batallas que le dieron un vuelco a esta situación.

Gané que la inhabilitación que me habían dado por diez años, por una cuenta de 2 mil pesos, que supuestamente no declaré, una cuenta de 2007 que nunca tuvo ningún movimiento ni salió dinero, y por esos 2 mil pesos mi inhabilitaron 10 años, entonces yo gané en el Tribunal Colegiado y todo eso me fue dando aliento y ganar que tenía que revisarse la medida cautelar, todo esto me dio muchas esperanzas y viendo que la ruta se empezaba a abrir, que la puerta se empezaba a abrir y que era muy probable que no me quedara todo el sexenio.

¿Cree que el gobierno federal utiliza la prisión preventiva como venganza?

Evidentemente hay casos de venganza, no, hay casos en los que las razones políticas están más que claras, es obvio y estamos platicando de uno de ellos.

Sin embargo, creo que el presidente no está debidamente informado porque el evitar que haya una prisión preventiva oficiosa no significa que el juez no determine que de todos modos de manera justificada, esa persona tiene que ir a prisión, lo que pasa es que tiene que haber argumentos serios por parte de la Fiscalía para solicitar una medida de prisión preventiva justificada.

Se elimina la prisión oficiosa pero no lo justificada, y la justificada está en manos del Ministerio Público solicitarla, y de acreditar que estamos hablando de un delincuente que se le encontró infraganti, un delincuente que mató a una mujer y que está demostrado, pero esos casos en extremo nadie está planteando que no puedan ir a la cárcel, lo que se está planteando es que este mecanismo hay hecho que muchas personas vayan a la cárcel siendo inocentes.

Pongo el caso de mujeres, que están acusadas de secuestro, que le plantearon su asunto al ministro Zaldívar, y que eran la pareja de la persona, el hombre se aprovechó de esa circunstancia y están ellas en la cárcel pagando un delito que no cometieron en sentido estricto. Todos esos casos se tienen que revisar.

El sistema penitenciario se colapsó por el abuso de la prisión preventiva.

¿Qué historias escuchó en el penal de Santa Martha?

Escuché historias de mujeres que están ahí por venganzas personales, porque normalmente hay una complicidad entre los hombres, este pacto patriarcal que está ahí presente, y utilizan a las instituciones sus influencias, su poder para que una mujer sea privada de su libertad.

Conocí muchos casos de jóvenes que están cautivas por amor, porque se equivocaron de pareja porque la pareja equivocada estuvo con ellas en el momento menos indicado y están ahí pagando los platos rotos por quién sí cometió verdaderamente un delito.

Conocí historias de mujeres que fueron engañadas por sus hermanos, por sus padres, por dinero producto de un ilícito que les depositaron en su cuenta y que por ello fueron a dar a la cárcel, fueron ellas porque eran sus tarjetas.

Conocí un caso verdaderamente alarmante como fue el del Solid Gold, donde la chica que está presa era la administradora y sin embargo la utilizaron como chivo expiatorio porque quienes son los dueños del Solid Gold son gente muy poderosa y cuando llegó al penal de Nayarit estaba embarazada, tuvo a su bebé y le quitaron la matriz sin consentimiento violando todos sus derechos.

Conocí muchos casos de mujeres a las que les quitaron sus hijos por parte de las parejas, otros cuyos hijos renegaron de ellas, entonces es un dolor permanente allá en Santa Martha Acatitla, pero aun así las mujeres se levantan, trabajan todo el día, están luchando, hacen rafia, hacen tejido, hacen repujado están todo el día trabajando.

Pero como le dijeron al ministro Zaldívar, tenemos derecho a una segunda oportunidad porque somos otras, tenemos derecho a una segunda oportunidad.

¿Cuál es la diferencia de estar en una recamara a una celda?

No pues toda la diferencia del mundo porque en la noche te encierran, no es lo mismo estar en tu cama que esos camarotitos, así les llaman a las camitas, les llaman camarotes, estar ahí con un colchón muy duro que después se hace así con el tiempo, entonces todo mundo padece de la columna.

Eso sí, aproveche para estudiar, leer. En las mañana me dedicaba a libros más analíticos, en la noche leía mucha novela, leí más de 90 libros pero sabes que estás en una condición que estás privada de tu libertad y que es muy diferente estar aquí.

Yo pinté mi estancia, traté de tenerla lo mejor posible, al principio me resistía porque decía que era como que ya me fuera quedar aquí y al final de cuentas empecé a pintarla, hacer mucha rafia para poner mis cosas, tenía mi altar con la virgen de Guadalupe, es decir le empecé a poner ese tipo de cosas para sentir un espacio mío.

Dice que ya no se quedará anclada al pasado ni en sentimientos de rencor, pero ¿buscará la reparación del daño?

Probablemente en algunos aspectos sí, porque se hizo un daño moral tremendo una carrera de muchísimos años y de repente con todo este lodo se mancha esta trayectoria y tengo que limpiarla, empecé a limpiarla con esa resistencia porque fueron 3 años de resistencia en la cárcel de no doblarme de no caer en pretensiones de inculpar a otros de manera indebida con una narrativa que no era la verdad, pero levantándome haciéndome cada vez más fuerte pero tenemos que concluir hasta que mi proceso jurídico se acabe y se demuestre mi inocencia, eso para mí es muy importante y una vez que esto concluya probablemente iniciemos procedimientos de reparación del daño ante autoridades que hicieron esto posible, pero eso ya será en su momento y no es una venganza es simplemente justicia.

¿Le pidieron incriminar el expresidente Enrique Peña Nieto, para obtener su libertad?

Mis abogados, los que tenía en ese momento en una de las causas, supuestamente eran portavoces, tampoco a mí me consta, de que la manera que yo tenía para poder salir era incriminando al presidente Peña, Luis Videgaray, a Miguel Osorio pero inmediatamente yo dije que no e hice incluso aclaraciones públicas a través de mi twitter de que no me prestaría a una situación de esa naturaleza y pues ya no hubo mayor pretensión afortunadamente después esa causa la tomó de manera generosa el doctor Raúl Carrancá, el gran jurista y maestro y pues ellos ya lograron la suspensión definitiva esa espada de Damocles ya está por otro lado pero lo más importante es esta causa por la que fui enviada a la medida cautelar es terminar, terminar.

¿Ha tenido algún contacto con el expresidente?

No porque él está fuera de México, pero si he tenido contacto con compañeros que hoy son senadores, con compañeras también muchas sobre todo mujeres han venido amigos a visitarme, pero me quiero reservar los nombres porque tampoco estoy autorizada a decir quien ha venido y quién no pero no he estado sola desde el primer minuto que llegué aquí.

¿Fue una infamia maestra?

En mi caso fue una infamia maestra porque como siempre dije pues sigan el dinero si hubo convenios mal habidos o convenios en los cuales se hizo fraude sigan el dinero y quien haya cometido ese delito pues que se aplique la ley pero lo que no se vale es que porque eres la secretaria supuestamente garante si alguien se roba un lápiz a ti te acusen porque yo estaba ahí por actos de terceros y yo me preguntaba en dónde están los terceros en la cárcel porque yo tenía derecho a seguir mi proceso en libertad.

¿Rosario Robles se siente muerta políticamente?

No, yo creo que la gente se empezó a dar cuenta de que esta era una injusticia pero no ´pienso en este momento en la política yo lo que pienso es primero en disfrutar mi casa, disfrutar a mi hija, terminar con el proceso jurídico, y después ya vemos qué espacios se abren, qué oportunidades se abren, yo siempre he sido una mujer que trabaja por su país, que le preocupa lo que pasa en México.

¿Entonces volverá a la política?

Pues no sé si a la política como tal o a comentar sobre la política porque además de algo tengo que trabajar, no tengo trabajo, no tengo manera de mantenerme no puedo seguir basándose nada más en mi pobre hija o en mi familia o en mis amigos que me apoyan, tengo que conseguir un ingreso y de qué puedo trabajar, pues en la política que es lo que sé hacer.