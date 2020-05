La Mañanera. Se dará otra “vuelta a la tuerca” en austeridad: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que, siguiendo su política de austeridad, se le dará “otra vuelta a la tuerca” en el ahorro en el gobierno federal para ahorrar alrededor de 60 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que en los próximos días se dará a conocer la lista de las 10 subsecretarías que desaparecerán como lo adelantó en su decreto de 10 medidas de austeridad en el gobierno federal.



“Vamos a ajustarnos más el cinturón, el gobierno se va a apretar más el cinturón, entonces le vamos a dar otra vuelta a la tuerca, más austeridad (...) En todas las secretarías va haber reducciones, se quitan subsecretarías, ya pronto les vamos a informar”.

El mandatario aseguró que en administraciones anteriores todo el presupuesto se gastaba o se destinaba a favorecer minorías y al pago de una estructura gubernamental “faraónica y onerosa” en la que se pagaban viajes en helicópteros y aviones, así como en asesores, comisiones, fondos y fideicomisos.

“Todo un aparato democrático costosísimo”, señaló.

López Obrador indicó que se busca ahorrar en el gasto del gobierno para canalizarlo en los sectores de educación, salud y para programas sociales como el pago de pensiones para adultos mayores.

Aseguró que con base en el nuevo decreto presidencial de 10 medidas de austeridad no se pagarán viajes al extranjero, viáticos, se buscará el ahorro en el pago de energía eléctrica, así como en el uso de teléfonos, combustibles y en adquirir equipos de oficina.

“Podemos ya dejar de comprar papelería y lo mismo computadoras. En todo eso se excedieron comprando equipos aparatos de todo tipo, esos gastos se terminan. No se van a comprar vehículos nuevos, desde que estamos aquí no se ha comprado ningún vehículo nuevo y la reducción de los viajes, y ahora con la pandemia no se puede ir al extranjero.

Eso nos va a permitir liberar como 60 mil millones de pesos en el nuevo plan de austeridad”, agregó.

