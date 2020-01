CDMX.- Tras las declaraciones que hizo ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que México está pagando el muro en la frontera para detener a migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración no se confrontará, no se enganchará, sino que su actuar será el de “amor y paz”.

En conferencia de prensa el titular del Ejecutivo federal señaló que se debe de tomar en cuenta que actualmente en la Unión Americana hay un periodo electoral.

“Nosotros no nos vamos a confrontar con el gobierno de Estados Unidos (…) aunque nos cuquen, no nos vamos a enganchar. Lo que quieren nuestros adversarios, los que dejaban pasar armas, los que están callados de la detención de (Genaro) García Luna, ellos quisieran que nos peleáramos con el presidente de Estados Unidos”.

“No, no tenemos problema de conciencia, nosotros gobernamos con mandato de gobierno, no llegamos a la presidencia por fraude electoral, tenemos legitimidad suficiente, tenemos principios y sabemos que debemos de gobernar, hacer valer la Constitución, los principios de nos intervención y somos un país soberano pero no tenemos porque actuar con valentonadas”, dijo el mandatario al hacer con las manos el símbolo de amor y paz.

Recordó que en giras de trabajo por el interior del país, en plazas públicas a preguntado a la gente: “a ver ¿quieren que contestemos al gobierno de Estados Unidos?” nadie levanta la mano; entonces vamos a continuar la misma política (…) Hay una elección de Estados Unidos y ustedes saben cómo son las elecciones en Estados Unidos, en España, en Francia, en Guatemala, así es lo que está pasando”.

Ayer por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, “con todo respeto”, México está pagando por el muro que se construye en la frontera sur de su país, y señaló que además, es algo que le conviene al gobierno mexicano.

Durante un mitin en Nueva Jersey, Trump aseguró que “con todo respeto a México, nos gusta mucho México y nos llevamos muy bien con ellos y su presidente es amigo mío, y está haciendo un trabajo fantástico —en la frontera— y es una situación difícil, pero México está, de hecho, pronto lo averiguarán, pagando por el muro”.