La Mañanera. En mi gobierno no hay protección a cárteles

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su gobierno no hay protección, ni acuerdo con las organizaciones criminales, y a todos los cárteles se les persigue por igual.

“No hay pacto, no es como lo hacían antes. No es el caso del señor (Genaro) Gracia Luna -investigado en Estados Unidos por otorgar presuntamente protección al Cartel de Sinaloa-, es distinto, eso tiene que ver con el conservadurismo porque con todo respeto son muy corruptos”, dijo en su conferencia de prensa mañanera al ser cuestionado porque era un severo crítico de los conservadores y no hacía lo mismo con los grupos criminales.

“Son organizaciones que le hacen mal al país y la sociedad; a diferencia de antes, no tienen protección del gobierno. No es como antes que gobernaban México, es distinto... A lo mejor sucede es que le estamos dando el mismo peso a la delincuencia de cuello blanco que a la delincuencia organizada”.

El presidente López Obrador señaló que su administración combate a todas las organizaciones criminales al parejo, porque antes se pactaba con un grupo y se perseguía a los otros, “eso ya no, no hay preferencias”.