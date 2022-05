La mañanera, ejercicio de propaganda y manipulación: Luis Estrada

Las conferencias mañaneras son un espacio para el ejercicio de la propaganda y manipulación, no para la rendición de cuentas, sino para hablar de temas polarizantes y en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se victimiza y genera un pleito entre buenos y malos.

Aseveró el autor del libro “El Imperio de los Otros Datos”, Luis Estrada, en entrevista con EL UNIVERSAL donde expuso que en la mañanera se han dicho 75 mil afirmaciones que no se pueden proba, el doble de lo que dijo Donald Trump en su mandato, lo cual es grave porque es un esquema que cualquiera lo puede replicar y de hecho ya algunos funcionarios y gobernadores de Morena lo están haciendo.

“Se generó una gran expectativa sobre lo que iban a ser la mañaneras, un ejercicio de rendición de cuentas, transparencia, información”.

Pero desde el inicio se evidenció que era más bien un asunto de propaganda, de manipulación, donde el Presidente no contesta las preguntas, intentar posicionar otros mensajes que no tienen que ver con la coyuntura o con los problemas de su gobierno, “sino con posicionamiento de una ideología, de un mensaje que al mismo estilo que otros Presidentes del mundo, pues trata de victimizarse, de generar un pleito entre buenos y malo, donde obviamente él es el bueno”.

Destacó que el discurso de López Obrador lo ha usado mucho tiempo, son las mismas palabras que ha repetido en sus libros, que además son afirmaciones que no se pueden probar.

Estrada, dijo que lo que dice el primer mandatario tan subjetivamente lo puede repetir cualquier persona en cualquier momento, lo cual es muy grave, porque cualquier persona puede hace una conferencia de prensa en el formato del presidente López Obrador y por eso vemos que otros políticos, funcionarios de Morena, gobernadores hacen lo mismo, sin importarles que agredan a la prensa, sin contestar preguntas, polarizando.

Aseveró que las conferencias mañaneras se han convertido en un ejercicio de propaganda y la forma en que presidentes “como López Obrador, de corte populista, como lo hacen y realizaron Hugo Chávez y Maduro en Venezuela; Correa en Ecuador, Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es prometer algo que no necesariamente no se va a cumplir o no se ha cumplido, extender esa promesa en el tiempo lo más posible”.

Expuso que los asesores de López Obrador han son los mismos de Correa, de Chávez, de Evo Morales, “son los mismos y tratan de establecer la mismas tácticas de comunicación que son las conferencias mañaneras”.

