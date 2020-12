La mañanera de AMLO, 4 de diciembre, minuto a minuto

08:29: Termina la conferencia porque sale de gira a Nayarit.

08:28: El Presidente recibe una mascarilla biomagnética.



08:25: Recuerda cuando el 13 de junio de 2019 se comprometió a no permitir el influyentismo, corrupción, amiguismo, nepotismo, “ninguna de esas lacras de la política”.

08:22: Sobre contratos con Pemex de Felipa Obrador, el Presidente refiere que no sabe con exactitud el caso de su prima y pide que se informe e investigue. Apunta que en su administración no se protege a nadie, aunque sean sus familiares.

08:20: Señala que no se permitió que se incluyera en el tratado el tema del petróleo. Niega presiones y amenazas, pues se han comportado con respeto.

08:18: Destaca el rescate de Pemex y CFE.

08:17: Cuestionado sobre una posible presión extranjera en materia de energéticos, dice que no habrá ningún tipo de problema y señala que que en la reunión de la OPEP se respetó la cuota de producción que se propuso en nuestro país. Destaca la rehabilitación de refinerías y la construcción de Dos Bocas, además señala que está en puerta otro proyecto de refinación.

08:14: El Presidente se reserva los nombres de las personas que podrían ser relevos en el Banco de México e Inegi. Pide a los medios de comunicación difundir su llamamiento sobre el coronavirus.

08:12: Indica que la red, ya en funcionamiento, va a llegar a dispersar hasta 500 mil millones de pesos al año.

08:08: Destaca que la red de sucursales de Bancos del Bienestar beneficiará a las personas para que cobren sus apoyos. Señala el beneficio de un programa de acceso internet en todo el país, para que la gente pueda comunicarse, así como en materia de educación, salud e información.

08:03: El Presidente refiere que se avanza en la construcción de los Bancos del Bienestar y ya se tienen mil sucursales terminadas y en proceso. Confía en que para 2022 se tengan terminadas todas.

08:02: Apunta que cuando se llegue a un acuerdo sobre el tema de la subcontratación, “se va a informar bien”. “Va en buen camino todo”, señala.

07:57: El Presidente destaca que se siguen los trabajos para lograr un acuerdo referente al outsourcing.

07:54: Denuncia ataques en su contra y señala que hay apoyo del pueblo que no quiere corrupción.

07:47: Señala que a estas alturas no se puede modificar la ley electoral y pide que se respete lo que está vigente.

07:46: Presenta la convocatoria médica para sumarse al esfuerzo contra la pandemia.

07:45: Sobre el convenio con hospitales privados, refiere que se quiere que las camas se puedan utilizar lo más pronto posible, principalmente en la Ciudad de México y Estado de México.

07:41: Ante el aumento de la movilidad en diciembre, pide que la gente sea más cuidadosa. “Pero que sí, de manera respetuosa se escuche nuestro llamado para que nos cuidemos, creo que es oportuno hacerlo”, declara.

Puntualiza que se piensa ampliar hospitales que ya atienden enfermos Covid, además que se platica con personal de salud para revisar el descanso de fin de año.

“Vamos a seguir contratando médicos, formándolos, capacitándolos”, apunta.

07:39: Para la CDMX vamos a tener 500 camas más, informa. Muestra la gráfica de disponibilidad de camas.

07:37: López Obrador señala que hay reservas de camas para atender la pandemia. “Han habido más contagios, pero tampoco algo descontrolado, de alarma”, dice y refiere que diciembre es “especial”, por lo que “no podemos confiarnos”. "No es que se vayan a saturar los hospitales", agrega.

07:36: Dice que el pueblo manda y que el país está preparado para que la Presidencia la ocupe una mujer.

07:33: El Presidente señala que no está cerrado a dialogar con expresidentes. “No creo que convenga el actuar de manera espectacular o demagógica, porque no hace falta”, dice.

07:30: Nada de autoritarismo, dice y agrega que “nadie mejor para cuidarnos, que nosotros mismos”.

07:28: Apunta que el Gobierno ampliará en la CDMX el número de camas, equipo, enfermeras y doctores, para que a nadie le falte atención. “Es mejor prevenir que curar, es mejor prevenir que lamentar”, indica. Confía en que la gente hará caso a las recomendaciones y agrega que no hace falta imponer nada. “Tenemos que seguir auto limitandonos”.

07:27: Dejemos los regalos de Navidad para otro momento. “Regala afecto, cariño, amor, no lo compres”, dice.

07:26: Señala que en caso de tener síntomas de coronavirus, llamar a Locatel (56581111 o al 911), además de acudir a los centros de salud y a los kioscos donde se hacen las pruebas. “No te esperes, sobre todo si padeces enfermedades crónicas”.

07:25: El Presidente exhorta a no hacer fiestas. Dice que lo que propone "es voluntario".

07:24: Propone que la gente se comunique por teléfono o videollamadas, y que no se reciban muchas visitas,”aunque sean nuestros seres queridos”.

07:22: “A partir del 12 hasta el 24”, propone y pide que “sólo si es verdaderamente importante”, salir a la calle. En caso de salir, pide guardar sana distancia.

07:20: Ahora hago un nuevo llamado para que todos actuemos en diciembre, con responsabilidad, que no se relaje la disciplina, que no nos confiemos. Somos libres, dice. Si no tenemos nada verdaderamente importante qué hacer, no salgamos a la calle, hasta el 24, apunta.

07:19: Recuerda cuando se pidió que se quedaran en casa, por lo que fue posible tener camas para pacientes con Covid-19. Descarta medidas coercitivas.

07:12: Inicia la conferencia. El Presidente hace un llamado respetuoso a los habitantes de la Ciudad de México a que se actúe con responsabilidad en las fiestas decembrinas para evitar contagios de Covid-19.

07:05: Se espera que en breve el presidente Andrés Manuel López Obrador inicie su conferencia.