La mañanera de AMLO, 30 de marzo, minuto a minuto

09:32- Termina la conferencia.

09:31- Al ser cuestionado de la opinión que tiene de Vladimir Putin ante la guerra Rusia-Ucrania, López Obrador señala: Yo no califico a nadie, no es la política de México insultar a nadie, a ningún pueblo extranjero. México no es colonia de Rusia ni de China ni de EU, es un país libre, independiente y soberano, con mucho orgullo

09:30- Vox de España es la extrema derecha, es como el PAN, asegura el presidente López Obrador entre risas.

09:27- López Obrador celebra que “va por buen camino el arreglo” entre Venezuela y Estados Unidos.

09:25- Sobre el conflicto Rusia-Ucrania, López Obrador agrega que México se mantiene con neutralidad: “Lo que deseo es que se llegue a un acuerdo, que se consiga la paz, que la gente no sufran, que no se pierdan vidas humanas y sí hay manera de que lleguen a acuerdos (...) es cosa de que se arreglen arriba”.

09:23- Al ser cuestionado sobre el conflicto Rusia-Ucrania, López Obrador responde: “Fuimos colonia tres siglos, luego nos invadió Francia en dos ocasiones (...) Estados Unidos nos invadió dos veces, antes se confabuló para que Texas pasara a formar parte de EU (...) nosotros no podemos estar a favor de ninguna invasión (...) condenamos la invasión de Rusia a Ucrania”.

09:20- López Obrador dice que el recién nombrado embajador de México en España, el priista Qurino Ordaz, tiene la tarea de mejorar las relaciones “y la recomendación es de que actuemos con respeto, que no se meta en cuestiones partidistas”.

09:19- Sobre el posicionamiento del Parlamento Europeo sobre los asesinatos de periodistas en México, López Obrador dice que los promotores principales son españoles, de Vox y del Partido Popular: “entonces vámonos respetando”.

09:16- Recuerda López Obrador que “la pausa” con España es buena para todos: “primero nosotros y no dejemos de pensar de que somos un país independiente, libre y soberano, que no actuemos como acomplejados”. Aclara que “la pausa” con España “no significa ruptura”.

09:13- En respuesta al periodista Alberto Peláez, quien señaló que en la mañanera el nombre de España aparece reiteradamente “no siempre para bien”, López Obrador expresa: “Siempre hemos separado al pueblo español con las élites del poder económico y político”.

09:10- López Obrador pide que Nuria Fernández, recién nombrada titular del DIF, asista a la mañanera a informar “para que vea lo que se siente”.

09:08- Vamos a apoyar al gobierno de Nuevo León y a los gobiernos municipales porque es apoyar a la gente, dice. Dice que el derecho al agua es fundamental.

09:07- El presidente menciona que hay escasez de agua en la zona metropolitana de Nuevo León y ya se habla con industriales, con quienes hablará la próxima semana para que ayuden en el "estrés hídrico".

09:04- Tras su encuentro de ayer con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y con el mandatario de Nuevo León, Samuel García, López Obrador refiere que tocaron el tema del agua “y ya se llegaron a acuerdos”.

08:56- El presidente pide atender el caso de tres adultos mayores en Motul, Yucatán, acusados supuestamente de cometer delitos en pandilla en un pleito por un ejido, y el de un señor que defiende su propiedad en el Estado de México. El Poder Judicial está fortaleciendo en los estados su defensoría de oficio, asegura el presidente.

08:47- López Obrador dice que admira la organización de los pueblos de Oaxaca, que son los que tienen más cultura del mundo “y esto no le gusta a los conservadores”.

08:41- El almirante que declaró sobre el caso Ayotzinapa ya no está activo, puntualiza López Obrador.

08:37- La investigación del caso Ayotzinapa va a llegar hasta donde decida la Fiscalía del caso, dice López Obrador al ser cuestionado sobre una posible declaración de Peña Nieto.

“Es muy difícil que no se entere el presidente”, responde López Obrador como comandante supremo de las Fuerzas Armadas sobre el caso Ayotzinapa, al ser cuestionado si un mandatario no se entera de operaciones como la del basurero de Cocula. Dice López Obrador que él no se enteró del operativo para detener a Ovido Guzmán, hijo de “El Chapo”.

08:34- Todo el material del caso Ayotzinapa se ha obtenido en mi gobierno (...) si hubiese ganado otro candidato, pues eso no se hubiese conocido; es más ya se hubiese cerrado el caso, dice López Obrador luego de que el GIEI denunció la manipulación de pruebas, por miembros de la Marina, en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

08:31- “Los malquerientes de nosotros quieren forzar”, dice López Obrador ante la información de que el secretario de Marina, Rafael Ojeda, era comandante de la región naval de Acapulco durante el caso Ayotzinapa. Menciona a Denise Dresser y Dolia Estevez, que “pertenecen a otros intereses”.

08:29- “Se está llevando a cabo la investigación”, responde López Obrador al ser cuestionado si en el caso Ayotzinapa se contempla la declaración del expresidente Enrique Peña Nieto.

"No tiene ningún involucramiento en este asunto”, dice López Obrador sobre el almirante Rafael Ojeda, secretario de Marina.

08:27- Ya se está avanzando en la regularización de autos chocolate, refiere el presidente. Pide que se den a conocer los procedimientos para simplificar los trámites.

08:24- López Obrador informa que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, tiene Covid-19. Destaca avances en las investigaciones de periodistas asesinados y se compromete en el caso de un periodista desaparecido en Sonora.

08:20- Sobre la reforma electoral, el presidente López Obrador dice que está la posibilidad de que se federalice el proceso electoral y haya un órgano federalizado para que no haya doble gasto.

08:19- Entre risas y haciéndole como borrego, el presidente de México sigue con las burlas a “la casita de Lego” que presentó Acción Nacional ayer en el Senado.

08:14- López Obrador otra vez se burla del Lego que llevaron al Senado y dice que no debe una explicación de la “casa gris” de su hijo José Ramón López Beltrán: tiene 40 años, está casado, rento la casa a un particular. A los que le dicen que debe una explicación sobre la casa de su hijo José Ramón, López Obrador responde: Felipe Calderón nos debe una explicación de García Luna; nos debe una explicación sobre las masacres en su gobierno; nos debe una explicación de por qué presionó al ministro Zaldívar en el caso de la Guardería ABC

08:11- Felipe Calderón, después de robarse la elección, declaró la guerra al crimen organizado y se desató la violencia, todo eso se pudo haber evitado; el fraude hace muchísimo daño, por eso hay que evitarlo, dice.

08:10- El presidente menciona que su propuesta plantea reducir el número de plurinominales.

08:08- Al señalar que en la oposición están molestos y que no les sale nada, López Obrador se burla de que la senadora Xóchitl Gálvez llevó al senado una réplica de Lego de la “casa gris” de José Ramón López Beltrán: “¡Cuánta creatividad, ternuritas!”.

08:06- Después de publicar en sus redes la sentencia del Tribunal Electoral por el mensaje a la nación emitido el 1 de diciembre de 2021, López Obrador aclara que se refería a Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, y no a su hijo Jesús Ernesto.

08:05- López Obrador no descarta hacer privado su informe de Gobierno del próximo 12 de abril, después de la consulta de revocación de mandato: “no queremos dar motivo para que nos acusen de violer las normas”.

08:04- Dice que en la pandemia “solo un partido” devolvió recursos.

07:59- “Mi propuesta es de que el pueblo elija a los jueces; que se propongan como candidatos a ser consejeros, a ser magistrados, a gente con vocación democrática y de inobjetable honestidad (...) que se difundan quiénes son, verdaderamente independientes, ciudadanos íntegros”, explica.

Estoy proponiendo que el Ejecutivo haga una propuesta de personas; para el Legislativo y Judicial, 60 en total, y de ahí salgan quiénes van a estar en el consejo y quien obtenga más votos “sea el presidente”, puntualiza.

07:57- Tras proponer ayer que los consejeros del INE y magistrados sean electos mediante el voto ciudadano, el presidente declara que antes se despreciaba al pueblo. Hay gente brillante totalmente reaccionaria, fascista, exclama.

07:55- No estemos pensando que la felicidad son los bienes materiales, la fama, los títulos; la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, expresa.

07:54- Dice que hay sectores de clase media que defienden al régimen de corrupción y justifican todo.

07:52- Recuerda que Margarita Zavala ganó en las pasadas elecciones como diputada federal por la alcaldía Miguel Hidalgo: A eso me refiero cuando hablo del pensamiento conservador, que siempre ha existido.

07:51- En la alcaldía Benito Juárez hay más conservadurismo que en Las Lomas: En Las Lomas viven gentes con más dinero, pero ideológicamente en Benito Juárez hay más pensamiento conservador.

07:50- En el periodo neoliberal llevaron al país a una decadencia, a un proceso de degradación progresivo; no solo crisis económica sino pérdida de valores, expresa.

07:47- López Obrador dice que, ante la consulta de revocación de mandato, “en el fondo” hay una confrontación política porque se está llevando a cabo una transformación contra un régimen de corrupción, de injusticias y privilegios “que caló hondo” durante el periodo neoliberal.

07:40- López Obrador asegura que “va bien” la rehabilitación de la autopista que va desde “La Pera” hasta Cuautla, Morelos, pasando por Tepoztlán: “Era una obra necesaria porque es mucho el tráfico y había que resolver el problema de la vialidad”. Dice que tiene el compromiso de que los trabajadores de Capufe no van a ser despedidos.

07:38- Expresa su confianza a la directora de Capufe: Está creciendo porque durante el periodo neoliberal querían acabar con la empresa pública.

07:35- Como lo hizo el lunes pasado, el presidente explica otra vez los tramos en construcción del Tren Maya: “el desafío de los militares es alcanzar a las empresas”.

07:31- El Aeropuerto de Tulum va a ser internacional, de calidad, al igual que el AIFA, asegura López Obrador.

07:28- En tono de burla, Elizabeth García Vilchis menciona a los “experimentados” periodistas Joaquín López-Dóriga, Hannia Novell, Azucena Uresti y Carlos Loret de Mola por supuestamente informar de una balacera en el Aeropuerto de Cancún, cuando, dice, se cayeron unos anuncios publicitarios. Tras exhibirlos, García Vilchis dice que no son ataques a los periodistas: ¿hasta cuándo van a asumir una responsabilidad social frente a la ciudadanía?

07:26- El Tren Maya no ha invadido ni un solo cenote, afirma la presentadora de “las mentiras de la semana”.

07:21- No había pasado ni un día de la inauguración del AIFA y un grupo de artistas se lanzó en contra de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, señala García Vilchis al acusar que la “iniciativa” tiene intereses políticos y económicos. Si es verdad que les preocupa el medio ambiente, los invitamos a observar las problemáticas ambientales, dice García Vilchis a artistas como Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Bárbara Mori y Rubén Albarrán, entre otros; menciona a Xcaret y explotación minera de empresas extranjeras.

07:18- García Vilchis señala al diputado Gabriel Quadri de ser de los “críticos más beligerantes” del AIFA, pero “más absurdos han sido sus ataques” en contra de la declaratoria del Lago de Texcoco como área natural protegida. Dice que el legislador panista recibió contratos para la construcción del Aeropuerto de Texcoco.

07:16- Elizabeth García Vilchis, presentadora de la sección “quién es quién en las mentiras de la semana, acusa que medios difunden información sobre autoridades migratorias que exigen “cuotas” a paisanos.

07:15- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.