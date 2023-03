08:07- Acusa que los libros de texto los hacían empresas editoriales de España.

08:02- “No quieren que se incorpore el habla de los pueblos”, responde López Obrador a los críticos de los nuevos contenidos de los libros de texto en los que se contempla “sal para afuera” y “dijistes”.

08:00- Todo es político, los conservadores quieren regresar por sus fueros, no tienen llenadera, quieren seguir robando, dice AMLO luego de que el ministro Laynez frenó el Plan B electoral.

07:56- AMLO: “Hay un Plan C, no estén pensando que ya se terminó todo. ¡Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores!”.

07:54- Los ministros de la Corte violan la Constitución porque ganan más que el presidente, acusa AMLO.

07:52- No es un asunto jurídico, es un asunto político y yo diría mercantil, expresa AMLO luego de que el ministro Laynez frenó el Plan B. Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE, dice.

07:50- Luego de que el ministro Javier Laynez frenó el Plan B, López Obrador dice que “se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió; se convierte, en los hechos, en el Poder Legislativo”.

07:48- López Obrador instruye a Ricardo Sheffield que hable con la empresa Valero porque “ya van varias veces que tienen precios muy altos” en los combustibles. Agradece a los gaseros porque han respetado los precios máximos.

07:38- “Hermano Andrés, has venido a levantarnos del polvo”, dice Layda Sansores a López Obrador al calificar al Tren Maya como “caballo de fuego veloz extraordinario”. Se presenta un video de los avances en la construcción del Tren Maya.

Layda Sansores elogia a AMLO en la mañanera. Foto: Captura de pantalla

07:32- Layda Sansores, gobernadora de Campeche, presenta en la mañanera de AMLO un video musical con los trabajos de construcción del Tren Maya: “¡Súbete al Tren, guerrero jaguar!”.

07:30- La Sedena destaca la construcción de un hotel y la promoción del turismo alrededor del tramo 2 del Tren Maya.

07:29- Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, destaca la entrega de pensiones en la ruta del Tren Maya para personas con discapacidad.

07:28- Luis María Albores, secretaria de Medio Ambiente, destaca que el tramo 2 ya está listo para el inicio de siembra de árboles.

07:26- El director del INAH anuncia la llegada de piezas arqueológicas que estaban en Italia, además la recuperación que llegaron de Alemania y Francia.

07:21- Diego Prieto, director del INAH, resalta los trabajos de salvamento arqueológico en el tramo 2 del Tren Maya con la recuperación de más de 4 mil bienes inmuebles.

07:16- Las empresas privadas mencionan que en el tramo 2 ya hay avances en montaje de vía, paso de fauna y obras de drenaje, entre otros.

Avances en el tramo 2 del Tren Maya. Foto: Captura de pantalla

07:14- Javier May, director de Fonatur, presenta ante López Obrador “avances importantes” en la construcción del tramo 2 del Tren Maya: “Hay 80 kilómetros de vía terminada, y 100% de balasto y riel”.

07:11- Estamos viendo estabilidad en general en el Índice Nacional de Precios al Consumidor para alimentos y bebidas , y un “ligero aumento” en la canasta básica en su precio más bajo “una baja en su precio más bajo”, dice el titular de Profeco

07:09- El precio de gas LP por kilo de para cilindro es de 19.29 pesos y 10.40 pesos por litro para tanque estacionario, informa Sheffield.

07:05- Ricardo Sheffield, titular de Profeco, informa que esta semana el incentivo fiscal para la gasolina regular es de 42.9%, 18% para la premium y 36.3% para el diésel.

07:04- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.