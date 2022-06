La mañanera de AMLO, 24 de junio, minuto a minuto

09:20- Termina la conferencia.

09:18- “Sin generalizar”, López Obrador dice que hay muchos jueces, magistrados y ministros que son “tracalas”, pero otros son honestos. Reafirma su confianza al fiscal Gertz Manero tras darse a conocer unos audios del titular de la FGR con el papá de Emilio Lozoya.

09:15- El dinero es como el diablo, o como la mamá o el papá de diablo, enferma a la gente, declara. Asegura que era muy común convertir asuntos civiles en penales.

09:13- Ojalá los maestros en la prepa y en la universidad, sobre todo en las carreras que tienen que ver con la ciencia social traten estos temas, dice tras mencionar los casos de Lozoya y Vitol. Dice que leyó una nota de los audios entre Gertz y el padre de Lozoya: “ya con eso tengo”.

09:10- “Yo no veo malo que haya arreglos para que se informe (...) lo que hizo el señor Ancira”, expresa sobre el caso de Emilio Lozoya

09:09- Recuerda que la empresa Vitol ya dio a conocer los nombres de los funcionarios de Pemex que incurrieron en actos de corrupción. Acusa que empresas extranjeras "se metían hasta la cocina".

09:05- “O cooperas o cuello”: López Obrador recuerda el caso del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon y los bienes que se le decomisaron. Me importa que se devuelva el dinero. Dice que Lozoya no puede ser liberado si no se repara el daño.

09:01- “No tengo opinión sobre eso, ¡eh!, porque es una lucha de intereses (...) no me quiero meter en eso”, expresa luego de que se difundieron nuevos audios que exhiben al fiscal Alejandro Gertz Manero y el papá de Emilio Lozoya. Refrenda su confianza al titular de la FGR.

09:00- “Esta es mi estrategia, la voy a defender, la tengo probada, la paz es fruto de la justicia”, dice López Obrador sobre su estrategia de seguridad de abrazos, no balazos.



08:57- En el Salón Tesorería, el Presidente lee un fragmento de su libro “A la mitad del camino”, en el que destaca su estrategia de seguridad “abrazos, no balazos”.

08:54- Otra vez López Obrador rechaza cambiar su estrategia de seguridad y señala que vio un mensaje que decía que “lo de abrazos, no balazos ya era una situación enfermiza de mi parte”.

08:51- Seguimos investigando los homicidios de los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la Sierra de Chihuahua, dice López Obrador al asegurar que el Papa Francisco “sabe lo que estamos haciendo”. Refirma que coincide con el Papa de que “la violencia no resuelve los problemas”. Acusa que los conservadores no entienden las palabras del Papa.

08:49- Al criticar al expresidente Felipe Calderón, López Obrador compara los homicidios dolosos registrados en su administración y las de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Hemos bajado los secuestros, asegura.

08:45- “Aun con el coraje, los conservadores se han portado bien”, expresa. Yo tengo la dicha enorme de que casi no han habido manifestaciones en mi contra, ya vamos a cumplir cuatro años y donde quiera que voy, hasta los que no están de acuerdo con nosotros, nos respetan.

08:41- “El golpeteo contra nosotros tiene que ver más con la transformación, es que es molesto que se tenga preferencia por los pobres”, declara.

08:38- Para exhibir al expresidente Felipe Calderón, López Obrador exhibe una imagen del fallecido escritor Carlos Monsiváis y se ríe del exmadatario de México al ironizar que es un “estadista”.



08:34- “Como es tanto el bombardeo”, para “presumir un ratito nada más” y “para el archivo de vanidades”, López Obrador muestra otra vez que está en segundo lugar de los presidentes del mundo con más aprobación.

08:33- Reafirmo mi compromiso, por convicción, de garantizar la libertad de expresión, nadie va a ser censurado ni reprimido, declara López Obrador luego de lanzarse contra Loret de Mola por sus supuestos ingresos.

08:31- Otra vez López Obrador se lanza en su mañanera contra Carlos Loret de Mola por los supuestos ingresos del periodista: “Y mansiones, y departamentos en el extranjero”.

08:23- Expresa que “ya no es lo mismo” en cuanto a publicidad oficial.

Lo que falta es transparentar el dinero que reciben asociaciones como la de Claudio X. González del gobierno de EU, dice. “No les gusta cuando hablo de la austeridad republicana, menos cuando hablo que la fase superior de la austeridad republicana es la pobreza franciscana”, declara.

08:18- Destaca que el Tren Maya conectará por varios puntos del sureste y en Cancún está a punto de iniciar un puente para conectar en la ciudad. Ya está por iniciarse la pavimentación, con concreto hidráulico, de la avenida Colosio, añade.

08:16- Ante el triunfo de Mara Lezama como gobernadora en Quintana Roo, el presidente señala que continuarán los programas sociales en la entidad.

08:14- Informa que todos los afectados en Oaxaca por “Agatha” ya recibieron sus apoyos. Critica que con el Fonden no les llegaba nada a la gente.

08:13- Presume López Obrador que la inflación en México está por debajo de países como EU, Alemania y España: “Sin embargo nuestros adversarios quisieran que nos fuera mal”.

08:11- Joe Biden está preocupado por la ión, refiere. Dice que ya tiene el documento que presentará al mandatario estadounidense.

08:09- Hemos logrado que no aumenten los precios de la canasta básica, asegura López Obrador al mencionar que tiendas de autoservicio “no están abusando”.

08:06- Ante su próximo encuentro con Joe Biden en julio, López Obrador menciona que le planteará que “conjuntamente, en medida de nuestras posibilidades, podamos llevar a cabo un plan antiinflacionario”.

08:04- “Les puedo decir que la inflación en México es más baja que en EU y que en Europa”, repite otra vez el presidente López Obrador.



08:02- López Obrador se queja que medios informaron sobre la decisión de Banxico de aplicar la mayor alza de tasas de interés en la historia.

07:59- “Nosotros somos respetuosos de la autonomía del Banco de México”, dice López Obrador luego de que Banxico aplicó la mayor alza de tasas de interés en la historia, que pasa de 7% a 7.75%.

07:57- El Presidente hace una analogía de un carro y la inflación: Para que el carro no se caliente, se apaga y ya no camina, ya no hay crecimiento, esa es la gran invención, por eso hablo de que son técnicos que se creen científicos; hay que regresar a la idea de que los pueblos progresan con producción.

07:52- La gente es muy fraterna, muy solidaria, no hay maldad, dice López Obrador ante posibilidad de que a los damnificados por “Agatha” les roben los apoyos dados por el gobierno.

No es cierto eso de que la corrupción es parte de la cultura de México, otra gran mentira, dice.

07:50- La gran lección de las crisis, contraria a la política neoliberal, es que debemos buscar la autosuficiencia energética y alimentaria, dice.

07:47- Indica que se requieren las refinerías como la de Dos Bocas: “Nosotros actuamos de manera precavida”. Destaca que su gobierno también ha invertido en coquizadoras.

07:44- López Obrador afirma que los demócratas en EU están llevando al fracaso a su partido y no ayudan al presidente Joe Biden.

07:42- Señala al senador demócrata estadounidense Bob Menendez de instar a que no se invitara a todos los países a la Cumbre de las Américas. Nada más que Joe Biden es un buen político y un buen ser humano, pero abusan todos ellos, puro ventajoso, expresa.



07:39-“Es una obra magna, en dónde hacen eso, en qué lugar del mundo”, expresa López Obrador al presumir la construcción de Dos Bocas.

07:37- Ante la inauguración de la Refinería Dos Bocas este 2 de julio, el presidente López Obrador asegura que pese a las críticas de sus opositores, “vamos a producir el año próximo a toda la capacidad y vamos a lograr que no se compren gasolinas en el extranjero”.

07:34- “Es una exageración, es que les molesta mucho; hay un incremento pero en los términos autorizados en el Consejo de Pemex”, responde el Presidente al ser cuestionado por un “sobrecosto” en la construcción de la Refinería Dos Bocas.

Aumentó de 20 o 30%, refiere.

07:33- Dice que con la pandemia propuso que la ONU garantizara vacunas a países pobres “y no funcionó, las vacunas fueron para países con más ingresos”. Llama a revisar el funcionamiento de los organismos internacionales.

07:30- Señala el presidente que el pueblo sufre por la guerra Rusia-Ucrania. Reprocha que la Unión Europea ha señalado a su gobierno de no respetar la libertad de expresión y de perseguir a periodistas, “y en el caso de Julian Assange no dicen nada”.

07:26- El presidente López Obrador acusa que los medios están “calladitos todos” en el caso de Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Acusa que sus opositores usan “cualquier cosa” con propósitos politiqueros” y señala que “sin pruebas de ningún tipo” lo acusan de tener relaciones con el narcotráfico: "Los convoco a que presenten pruebas, son viles calumniadores".

07:22- Los que no nos quieren todavía están molestos porque no se construyó el Aeropuerto en Texcoco, dice López Obrador al ser cuestionado que todavía no puede recuperar categoría 1 la aviación en México.

07:20- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Anuncia que este fin de semana estará de gira por Guerrero, la Montaña y Costa Chica.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.