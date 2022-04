La mañanera de AMLO, 21 de abril, minuto a minuto

09:03- Señala que se están viendo acuerdos “con los de arriba” para ver cómo las empresas deben actuar en el sector eléctrico y el autoabasto: Yo no voy a ser encubridor ni cómplice de nadie (...) quiero dialogar, convencer, no imponer y buscar una salida que no viole la ley, que no perjudique a la hacienda pública, ni a la CFE ni a los consumidores.

09:01- López Obrador critica que una familia paga más por la energía eléctrica que un Oxxo: Los abarroteros tienen que desconectar sus refrigeradores porque ellos no tienen este subsidio que se logra con el mercado ilegal de electricidad.

08:59- Dice que detrás de empresas como Iberdrola están los fondos de inversión y muchas veces tienen más peso que las propias empresas.

08:56- Celebra que la Corte declaró constitucional la Ley Eléctrica.

08:52-Después de que hizo una invitación a famosos para hablar del Tren Maya, López Obrador dice que lo hará pero en Palacio Nacional y no en el tramo 5 del proyecto, “cuando quieran”.

08:49- Luego de que ayer hizo una invitación a Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori, Kate del Castillo, Rubén Albarrán y otros famosos que se pronunciaron en contra del Tren Maya, López Obrador dice que no viajará a entablar el diálogo en el tramo 5: “Tienen un propósito politiquero (...) no voy a hacerles el juego”.

08:47- Ante las elecciones de 2024, López Obrador rechaza que haya “tapados” y asegura que Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard pueden sustituirlo, y de forma irónica menciona a “la esposa de Felipe Calderón” o Moreira o Quadri, Loret de Mola o Chumel Torres.

08:46- Critica al periodo de Porfirio Díaz.

08:39- Al defender la campaña de Morena de “traidores a la patria” contra diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, López Obrador lee el código penal federal y el artículo que habla sobre traición a la patria.

Luego de que Ricardo Monreal se pronunció en contra de la campaña de “traidores a la patria” contra diputados que votaron contra la reforma eléctrica, López Obrador dice que “todo mundo puede expresarse, somos libres”.

08:37- Acusa que Vicente Fox y Felipe Calderón le hicieron fraude electoral para la Presidencia, además que “no tengo relaciones de complicidad con nadie”.

08:33- Le tengo respeto al expresidente Peña Nieto, aunque yo mismo lo denuncié y lo acusé de traidor a la patria; le tengo respeto porque a diferencia de Calderón y Fox, no se metió en la elección, declara.

Asegura tener información de que “los machuchones” buscaron al expresidente Peña para juntarse en su contra durante la campaña de 2018.

Ahora el litio va a ser manejado en exclusiva por el Estado mexicano y se va a crear una pequeña empresa pública, dice el Presidente al referir que revelará el nombre del organismo.

08:31- “Para los jóvenes”, López Obrador menciona que “en el periodo neoliberal, en 36 años, se llevaron 10 veces más oro y plata que lo que se trasladó a España en tres siglos de dominación colonial”.

08:29- El procesamiento del litio solo lo tiene China; una cosa es tener el recurso y otra procesar esa materia prima, dice.

08:26-En el Salón Tesorería, otra vez el Presidente lee la carta que Adolfo López Mateos escribió en 1960 al pueblo de México sobre los recursos y la energía eléctrica.

08:25- Señala a la politóloga Denise Dresser por decir que un avión de la Guardia Nacional hizo viajes a Houston, Texas, donde vive su hijo.

08:22- “Si son representantes populares ¡por qué no se va a saber lo que hacen o cómo votaron y además está en el código penal! (...) si defender Iberdrola no es traición, entonces qué es”, expresa el Presidente ante la campaña de “traidores” contra diputados que votaron contra la reforma eléctrica.

López Obrador dice que la “polarización no existe como tal en México, solo que se estén refiriendo a una élite y al pueblo”.

08:20- “Las cosas hay que llamarlas por su nombre, ya basta de hipocresía, de acuerdos en lo oscurito en las élites y que la gente no sepa”, dice López Obrador ante el discurso de “vende patrias” y “traidores” contra los diputados que votaron contra la reforma eléctrica.

08:17- Ante el discurso de “vende patrias” de Morena contra diputados que votaron contra la reforma eléctrica y al ser cuestionado si desistirían de esta campaña, responde: “Nosotros venimos de un movimiento popular, yo soy simpatizante de Hidalgo y de Morelos y de Juárez , y de Villa y de Zapata (...) Ricadro Flores Magón decía que el que entregaba los recursos naturales a extranjeros era traidor a la patria y eso lo sostenía el presidente Cárdenas y los sostenía también Adolfo López Mateos”.

08:14- En el gobierno de EU saben que no tenemos relaciones de complicidad con nadie, lo saben perfectamente, declara.

08:12- Soy bastante detallista, pero hay cuestiones en las que no me meto, dice López Obrador al mencionar a la SRE y la Marina, además de rechazar “violaciones a nuestra sobernía, que no operen grupos extranjeros en funciones que solo corresponden a las autoridades mexicanas, no a la violanción de derehcos humanos, no a masacres, no a al tortura”.

08:09- El Presidente dice que le gustaría hablar con el historiador Enrique Krauze y otros intelectuales orgánicos, “o mandarles un telegrama” porque “se quedaron atrasados”: “Me gustaría hablar con ellos para actualizarlos, para avisarles de que ya cambió la realidad del país”. Dice que no ha hablado con Joe Biden del tema y asegura que en sexenios pasados se violó la autonomía de México.

08:06- López Obrador recuerda que se detuvo al exsecretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, “y que no se enteren arriba”; llama a que se evite el contubernio entre autoridades y delincuencia, “lo que existía en México”. Critica que Genaro García Luna está preso en EU por tener relación con el narcotráfico y que en medios de comunicación “no se dice nada”.

08:05- Asegura que “un número considerable” de elementos del Ejército fueron cooptados por grupos criminales como Los Zetas.

08:00- Afirma que medios de información tienen”simpatía” con agencias extranjeras. Recuerda que cuando detuvieron y murió “uno de los Beltrán Leyva”, profanaron el cuerpo, le pusieron dólares y autoridades de EU “mandaban porque se les permitió”.

Pide a Felipe Calderón que explique por qué instituciones del Estado mexicano se pusieron al servicio de agencias extranjeras.

07:56- Ante la disolución de un grupo de antinarcóticos de México que colaboraba con la DEA, el Presidente menciona que “eso sucedió hace más de un año”. Asegura que la relación con EU es buena, pero "ya no es el tiempo de Calderón" ni del exembajador Arturo Sarukhán, que permitían la entrada de armas a México.

07:55- López Obrador asegura que en las detenciones de objetivos prioritarios ha habido más inteligencia que fuerza.

07:51- Tras la captura en CDMX de “El Boliqueso”, el narcotraficante más buscado en Colombia, López Obrador destaca la detención por parte de la Secretaría de Marina y que ayer fue deportado: “Sí se trata de un personaje muy famoso”. Refiere que hubo coordinación con agencias internacionales.

07:49- Ante denuncias de trabajadores del Hipódromo de las Américas, López Obrador instruye a que se les atienda en la Secretaría de Gobernación.

07:45- Ante denuncias de extorsiones a transportistas de materiales para el AIFA, López Obrador responde: “Ya eso se enfrentó y prácticamente se resolvió porque cuando se empezó a hacer el nuevo aeropuerto, quienes tenían el control de la construcción del Aeropuerto de Texcoco, hacían lo que querían, eran los que mandaban, un sindicato que había entonces”.

07:40- Se tiene un programa y se está atendiendo a todos, asegura López Obrador sobre las personas desaparecidas, víctimas de violencia y sus familiares. Acepta que hay saturación en los reclusorios de los estados y violación a los derechos humanos, por lo que han habdi programas de traslados a penales federales.

07:37- Lamenta que los sindicatos se fueron “charrificando”. Al hacer un llamado a actuar “como hombres y mujeres libres” en la elección de líderes en el STUNAM, López Obrador rechaza que esté haciendo “intromisión”.

07:34- Otra vez López Obrador lee la frase de Simone de Beauvoir: "El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos" y llama a los trabajadores a “rebelarse” ante las próximas elecciones en el STUNAM. Lamenta la desaparición del SME en la época de Felipe Calderón tras la extinción de LyFC: “era uno de los mejores”.

07:30- López Obrador llama a ser “muy respetuosos de la autonomía universitaria”, ante las próximas elecciones sindicales en el STUNAM, y pide que el voto sea libre y secreto. Son nuevos tiempos y los trabajadores son libres, agrega.

07:27- Voy a hablar con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dice el Presidente sobre denuncias de fallas en el presupuesto de la Universidad de la Ciudad de México; destaca que Claudia Sheinbaum ha actuado muy bien en cuanto a lo educativo.

07:25- El presidente López Obrador recuerda la masacre de Aguas Blancas y lamenta que la falta de justicia en casos por “desidia, por la burocracia, por las leyes que se hacen para castigar al pobre”. Se compromete a presentar un informe de la investigación.

07:21- El Presidente señala que se va a actuar en el caso de campesinos presos y el marco legal no permitió que fueran liberados. Estoy muy consciente que no se ha hecho justicia en varios casos porque no es adecuado el marco legal y hay muchas resistencias, no solo en el Ejecutivo sino también en el Poder Judicial, dice López Obrador por personas que están presas injustamente.

07:18- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional.