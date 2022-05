La mañanera de AMLO, 12 de mayo, minuto a minuto

08:09- “Es el momento de un cambio de política en América y yo no descarto el que el presidente Biden haga la invitación a todos”, expresa López Obrador tras su amago de no asistir a la Cumbre de las Américas. “A mí no me han invitado formalmente” a la Cumbre de las Américas, responde el presidente de México a la Casa Blanca, que dijo que aún no s eenvían las invitaciones.

08:05- Al mencionar que “no es correcto” que se excluya a países de la Cumbre de las Américas, López Obrador exhibe en el Salón Tesorería el artículo 89 constitucional, sobre sus facultades como Presidente. “Queremos buscar la unidad en toda América”, declara.

08:01- Insiste López Obrador en que “no es correcto” que se excluya países de la Cumbre de las Américas: “Somos países independientes, libres, soberanos”.

07:59- Tras su amago de no asistir a la Cumbre de las Américas si no se invitan a todos los países, López Obrador rechaza que esta acción sea vista por Joe Biden como “una especie de boicot” y pueda provocar distanciamiento en las relaciones con Estados Unidos. Destaca que hay buenas relaciones con la nación estadounidense.

07:54- López Obrador asegura que hay “tráfico” de vapeadores: Queremos que las mamás sepan del daño que puedan ocasionar, porque sí se prohibieron y siguen utilizándose. Intruye a Hugo López-Gatell que informe.

07:52- Luego de que una youtuber expuso en la mañanera negligencias por la inyección de polímeros en glúteos, el caso de la cantante Alejandra Guzmán y al “cirujano de las estrellas” Juan José Duque, López Obrador dice que “esto amerita una investigación”.

07:43- Está pendiente el caso de Billy Álvarez, la justicia siempre llega y no hay crimen sin castigo, dice Mejía Berdeja sobre el socio de Cruz Azul.

07:40- Sobre la muerte de 8 personas en un enfrentamiento en la Cooperativa Cruz Azul, en Tula, el subsecretario de Seguridad informa que 10 detenidos ya están vinculados a proceso penal.

07:39- Son muy pocos los casos donde los gobiernos locales actúan “como si fuesen caciques”.

07:37- “Cero impunidad, no hay protección para la delincuencia; no recibimos dinero de la delincuencia de cuello blanco ni de la delincuencia organizada”, expresa.

07:35- Admite el Presidente que el manejo de las pensiones de los trabajadores en los estados “es un problema”. Menciona un “cambio” en las autoridades estatales y municipales porque “siempre he sostenido que el ejemplo se da desde arriba, por eso hablo de combatir la corrupción, limpiando como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo”.

07:31- López Obrador refiere que se está impulsado toda la región del Istmo de Tehuantepec con los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y también con la reparación de la vía de ferrocarril. Hay tierras para 10 parques industriales, añade.

07:25- Asegura Mejía Berdeja que van 9 periodistas asesinados en lo que va del año.

07:23- Sobre el asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García en Veracruz, el subsecretario de Seguridad menciona que ya se tienen identificados a los presuntos autores intelecutuales y pronto se espera su detencion.

07:19- Mejía Berdeja presenta avances en el homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez, en Sinaloa: sufrió traumatismo craneoencefálico y tenía lesiones por disparo en la pierna izquierda.

Indica que el comunicador no se había incorporado al mecanismo de protección de periodistas y no se descarta ninguna línea de investigación “y se puede señalar que no hay ningún elemento que haga presumir que este homicidio esté vinculado a su actividad de carácter periodístico”.

07:16- El subsecretario de Seguridad informa que en el caso de Debanhi Escobar han habido avances y acciones “hasta agotar el último punto”, como la creación de un grupo interinstitucional. Dice que se investigan a sujetos que podrían haber estado vinculados a la línea de investigación en feminicidio.

07:14- Mejía destaca acciones contra secuestradores.

07:12- El subsecretario de Seguridad destaca “un operativo inmediato” en el que se usaron “recursos de inteligencia de alta gama” para rescatar al menor Edward de Jesús, sustraído en Río Frío de Juárez.

07:07- Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad, presenta el informe “Cero Impunidad”: “No hay crimen sin castigo, la justicia siempre llega”. Destaca detenciones de “El Tony” en Querétaro, de dos presuntas feminicidas, de un presunto extorsionador, entre otras personas integrantes de grupos delictivos.

07:07 - Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.