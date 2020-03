La Mañanera. AMLO suspenderá giras cuando López-Gatell se lo indique

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hasta que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se lo indique suspenderá sus giras en el interior del país, pero no sus conferencias mañaneras.

“Cuando él me diga, vamos a esperar, y él me va decir en la etapa, porque hay todo un plan... él me va decir que no es conveniente que se reúna con mucha gente o ya no debe de ir a estos actos, ni saludo ni abrazos ni besos ni nada. Él me va decir cuando”, dijo el mandatario dando un abrazo al subsecretario de Salud.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el mandatario dejó abierta la posibilidad de que sus “diálogos circulares” sean sin representes de los medios de comunicación.

“Yo voy a estar en comunicación con la gente, yo vendría aquí, ustedes a distancia y estaríamos hablándonos y comunicándonos con la gente”.

El presidente López Obrador reiteró que hará caso de la recomendación de los especialistas, lo que no puedo hacer es venir con un tapa boca, porque dirían: si así está el Presidente como va a estar la gente”.

“Yo le tengo que dar ánimo y seguridad a la gente, no mentir, actuar con realismo y apego a la verdad”.