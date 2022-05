“La libertad de prensa, bajo máxima tensión”

La libertad de prensa en México vive un momento de tensión, derivado de un régimen político que divide y ataca a quienes no comulgan con la estrategia de la llamada Cuarta Transformación, afirmaron expertos.

En entrevistas con EL UNIVERSAL en el marco del Día Mundial de la Libertad de Expresión, recordaron que sólo en este año, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha recibido extrañamientos por parte de autoridades de Estados Unidos, de la Unión Europea (UE) y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para frenar la violencia que padecen los periodistas; sin embargo, afirmaron que no ven esfuerzos ni interés por garantizar este derecho.

“Estamos viviendo un momento de mucha tensión por la forma de gobierno que se está llevando a cabo en el país, que ha optado por la polarización, este es ya un régimen político, y en este régimen lo que hay es una franca división construida por el poder y desde el poder para que unos piensen invariablemente igual que el Presidente y otros en su contra para ser invariablemente atacados, denostados, calumniados, difamados, estigmatizados, amenazados, o de plano vulnerados, tanto en el plano laboral como en el personal”, advirtió Mauricio Merino, doctor en Ciencia Política y Sociología.

Del año 2000 a la fecha, Artículo 19 ha documentado 153 asesinatos de periodistas en México, asociados a su labor.

Al respecto, Merino Huerta, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, advirtió que la persecución rebasa el factor de riesgo que tiene un comunicador, pues sólo basta con ser crítico del gobierno para ser atacado por éste.

“No sólo es hablar de los asesinatos, las desapariciones y las violencias físicas, sino de origen la violencia contra la prensa, este régimen polarizado traspasa el riesgo que ya de suyo representa el crimen, es decir, antes el riesgo era principalmente para la prensa que estudia el crimen organizado o la corrupción, ahora pasa por todo, todo es atacable, cualquier matiz, cualquier diferencia, no es lo mismo ser atacado por la delincuencia que por el régimen”, advirtió.

El analista político, José Antonio Crespo, consideró que la libertad de prensa en México se mantiene sin cambios, “igual que en los antiguos gobiernos; sí se abre la libertad de expresión pero ejercen presión sobre algunos personajes, los más críticos, para removerlos o para censurarlos”.

De los 153 periodistas asesinados, 33 fueron ultimados durante esta administración. Para Crespo Mendoza, no existen esfuerzos desde la Federación para cambiar esta realidad.

“Hay unas medidas para proteger periodistas, pero son medidas que vienen de atrás, no veo que haya esfuerzo ni interés en particular de protegerlos, al contrario, la política del Presidente de México [Andrés Manuel López Obrador] es atacar todas las mañanas a sus críticos, es un ambiente ríspido”, expuso.

Pese a ello, celebró que en el país, “pese a la polarización”, prevalezca la libertad de prensa.

“Hay mucha crítica y sólo en algunos casos hay repercusiones y censura, pero finalmente la libertad de prensa prevalece, creo que se puede mejorar pero no estamos tan mal”, puntualizó.

Apenas el pasado 19 de abril, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que los estados de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero se han convertido en zonas de silencio absoluto, debido a la violencia que padece la prensa en esas regiones.

La organización interamericana advirtió que en dichos estados ya no se publican informaciones sobre seguridad, policía o algunos contenidos políticos, con el fin de proteger la integridad física de los periodistas.

A través de un reporte visibilizaron que en tres años, Artículo 19 ha contabilizado, además de los asesinatos, mil 945 ataques verbales a la prensa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que representa un incremento de 85% comparado con la administración del exmandatario priista Enrique Peña Nieto.

Al respecto, Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité de Protección a Periodistas, puntualizó: “Estamos presentes en todos los continentes, vemos que a nivel mundial existe un retroceso en la libertad de prensa, vemos un aumento de periodistas encarcelados y asesinados y México no escapa a esa tendencia, incluso México es un país en el que de manera sostenida, desde 2014, ha tenido incrementos en el asesinato a periodistas.

“En este momento se padece una combinación muy tóxica del crimen organizado y un Estado que no puede o no quiere combatirlo, y vemos más de 95% de impunidad en crímenes no letales y 92% de impunidad en asesinatos a periodistas”, detalló.

El especialista explicó que en las llamadas “zonas de silencio”, los periodistas se autocensuran por temor: “Es sumamente importante que el gobierno no sólo no reprima la libertad de prensa, sino que además haga todas las acciones posibles para garantizar su seguridad”, subrayó.

En febrero de este año, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió al gobierno mexicano fortalecer su política de protección para los periodistas “ante el alto número de comunicadores asesinados en México este año y las amenazas continuas que enfrentan”, señaló Blinken en un mensaje a través de la red social Twitter.

Adicionalmente, el Parlamento Europeo aprobó, el pasado 10 de marzo, una resolución a través de la cual exhortaron a las autoridades mexicanas a crear un entorno seguro para los periodistas y defensores de los derechos humanos.

En dicha resolución, avalada por 607 votos a favor, dos en contra y 73 abstenciones, los eurodiputados advirtieron: “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”.

Por ese motivo, Jan-Albert Hootsen aseguró que este Día Mundial de la Libertad de Prensa “hay muy poco que celebrar” en México y en general.

“México tiene mucho trabajo por hacer para mejorar esta situación, para que los periodistas estén más seguros, y algo que vemos con mucha preocupación es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está tomando suficientemente en serio toda esta problemática para atender la inseguridad y la impunidad”, expresó el especialista.

En contraparte, el analista político, Hernán Gómez Bruera, consideró que este 3 de mayo sí debe celebrarse el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

“Hemos avanzado mucho en este terreno, hay que reconocerlo, a mí me parece que este gobierno ha sido respetuoso de la libertad de expresión en general, me parece que a pesar de todas las críticas que hace el Presidente de la República a la prensa, algunas expresiones que a veces son injustas o excesivas hacia los comunicadores, yo creo que en sus acciones este gobierno ha sido respetuoso de la libertad de prensa, más que en gobiernos anteriores”, indicó.

Pese a ello, reconoció que garantizar la libertad de expresión siempre es un reto, “y nunca debemos cantar victoria ni sostener que ya la hemos conquistado [toda]”, por lo que llamó a las y los periodistas, reporteros y comunicadores a coadyuvar en dicha tarea informando de manera ética y responsable.

“Siempre hay muchos retos en esta materia, sobre todo en un país donde el ejercicio del periodismo se ha vuelto tan inseguro para las y los periodistas; sin embargo, el buen ejercicio de la libertad de prensa es un reto no sólo del gobierno, creo que también los medios deben encontrar maneras de garantizarla, no debemos pensar que sólo le toca al gobierno, es un objetivo que tenemos que garantizar todos como sociedad, y desde los medios pasa porque los propios periodistas informen con ética y con responsabilidad”, destacó Gómez Bruera.

