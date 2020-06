La 4T quiere desplazar al PRI en San Lázaro

Legisladores de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados pusieron en marcha desde la semana pasada una estrategia para desplazar a la bancada del PRI en San Lázaro y que el Partido del Trabajo acceda a la presidencia de la Mesa Directiva en el tercer año de la 64 Legislatura.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso General, la presidencia de la Cámara Baja recaerá durante el primer año en la bancada mayoritaria, en este caso Morena; para el segundo y tercer años se designará de acuerdo con un orden decreciente de grupos parlamentarios con el mayor número de diputados.

Además de esto, el 5 de septiembre de 2018, en el inicio de la 64 Legislatura, todos los coordinadores de las bancadas acordaron que, al tener la mayoría absoluta, Morena presidiría la Junta de Coordinación Política los tres años y que la presidencia de la Mesa Directiva sería rotativa, de acuerdo con el orden decreciente de los grupos parlamentarios, es decir, el primer año a Morena; el segundo al PAN y el tercero al PRI; sin embargo, ahora el PT busca la presidencia.

Actualmente la bancada del PRI tiene 46 legisladores y es la tercera fuerza en San Lázaro, por lo que le correspondería esta posición; sin embargo, la semana pasada tres diputados de Morena (Pedro Daniel Abasolo, Manuel Huerta y Raúl Ernesto Sánchez) y una legisladora del PES (Elba Lorena Torres) se integraron a la bancada del PT, con lo que llegaron a 40 y están a seis de empatar al PRI.

El vicecoordinador del PT, Benjamín Robles, confirmó que su bancada sí busca ser la tercera fuerza, y de ser así, “vamos a exigir lo que dice el reglamento”, es decir, presidir la Mesa Directiva de San Lázaro a partir del 1 de septiembre próximo y hasta 2021.

Al interior de las bancadas de la coalición Juntos Haremos Historia —Morena, PT y PES— rechazaron que exista un acuerdo para fortalecer a alguna fuerza, pero agregaron que los movimientos de legisladores se dan por la conveniencia de cada grupo y legislador.

Información al interior de estas bancadas señala que este movimiento de legisladores hacia el PT es para “presionar” al PRI, pero hay un reconocimiento de que el tricolor los ha ayudado en algunos temas, pese a que ha conformado un bloque de oposición.

Al interior de Morena hay libertad para el movimiento de legisladores, y un escenario es que el PT sume los mismos diputados que el PRI (46) y dividir la presidencia de la Cámara de Diputados, seis meses y seis meses.

Hasta hoy, el tablero en la Cámara de Diputados describe que Morena tiene 254 legisladores; PAN, 78; PRI, 46; PT, 40; MC, 27; PES, 26; Verde, 13, y PRD, 11; sin partido hay cinco legisladores, para sumar los 500.

Benjamín Robles reconoció: “Por supuesto que quisiéramos recuperar el número de diputados, con setenta y tantos diputados, la mitad se fueron a Morena, somos aliados” y ya en ese caso exigir lo que les corresponde y está en el reglamento.





Por su parte, el vocero de la bancada del PRI, Héctor Yunes Landa, aseguró que la decisión sobre quién presidirá la Cámara de Diputados no es un tema que esté a discusión en este momento.

“El PRI confía plenamente en la legalidad, el gobierno interior y la disposición de Morena de respetar lo que corresponde a cada uno de los grupos parlamentarios.

“El PRI es la tercera fuerza política en San Lázaro y, por tanto, le corresponde presidir el tercer año de la actual Legislatura. Confiamos en el respeto de nuestro marco jurídico, pero también confiamos en la reciprocidad de Morena. No obstante que hemos sido una oposición firme frente al gobierno, también hemos sido muy responsables al acompañar iniciativas que han sido importantes para que el gobierno no tenga excusas en hacer su trabajo”.

Agregó que esperan la solidaridad de los otros grupos parlamentarios, particularmente del PAN, como ellos tuvieron la del PRI contra la pretensión de Porfirio Muñoz Ledo de mantenerse como presidente de la Cámara.

En tanto, el líder del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, secundó a Yunes Landa y recordó que hay un “acuerdo fundacional” en el que se estableció que Morena encabezaría la presidencia el primer año; el PAN, el segundo, y el PRI, el tercero. Y dijo que espera que la tentación de la 4T por el poder no llegue a más y honren su palabra.

Sobre esto, el coordinador del PES en San Lázaro, Jorge Arturo Argüelles, aseguró que su fracción no tiene un acuerdo con Morena ni con el PT para “hacer una jugada” y fortalecer a los petistas, y adelantó que ven bien que el PRI presida la Cámara, pues no están a favor de que los acuerdos políticos se rompan, porque siempre, aunque tengan que perder, cumplen la palabra que empeñan.

“Yo no estoy enterado de esa intención del PT, no es un acuerdo que haya dentro de la coalición Juntos Haremos Historia, ni tampoco que haya entre los presidentes nacionales de los partidos y mucho menos entre los coordinadores parlamentarios. A mí me tomó por sorpresa la renuncia de Elba Lorena Torres del PES, teníamos una relación sólida y de confianza, y de amistad laboral y no me parecieron las formas”, dijo Jorge Arturo Argüelles.

El líder de Encuentro Social dijo que desde su bancada no impulsan ni promueven el movimiento de legisladores entre fracciones, y señaló que los legisladores que se han añadido a su bancada lo han hecho por decisión personal.

Agregó que no puede prohibir que legisladores de su bancada se vayan al PT, porque “lo que realmente vale no se puede comprar; sí, mis diputados tienen un valor importantísimo para el partido y para el grupo parlamentario y el Congreso federal y mis diputados no están en venta, no los pueden comprar”, aseguró Jorge Argüelles.