Ante los reclamos de senadores de Morena sobre el supuesto financiamiento de Estados Unidos a la ultraderecha en México, el embajador Ken Salazar aseguró que no interviene en política mexicana ni votará en las elecciones del 2 junio.

Durante una reunión con la Comisión de Trabajo y Previsión del Senado, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, la senadora morenista Lucía Trasvilña, le planteó al diplomático una petición y una advertencia:

“Apóyenos, porque no queremos la ultraderecha que venga y nos enfrente con difamaciones y calumnias y no queremos que grupos de Estados Unidos sean los financieros de la ultraderecha, que fueron los protectores del crimen organizado, que es lo que no queremos, queremos salvar a nuestras naciones. Somos vecinos y lo que nos impacta a nosotros les impacta a ustedes directamente”.

Lee también Presunto financiamiento del narco a campaña de AMLO en 2006 es caso cerrado para EU: Ken Salazar

Lucía Trasviña expresó al embajador en tono de reclamo que México es un país que esta creciendo, y “no somos un país comunista, somos un país que se gobierna con humanismo mexicano”.

Ken Salazar le aclaró que “yo como el embajador de los Estados Unidos no me meto en la política de México. Yo no voy a votar en esta elección, pero importantísimo que tengamos el diálogo y la fuerte relación como lo hemos tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Dijo que las relaciones entre ambos estar están basadas en ser socios y en el respeto a la soberanía, lo que no ocurría en “las épocas pasadas, eso no pasaba, ahora sí pasa, ahora somos socios. No que Estados Unidos es más alto o mejor, somos socios, somos iguales”.

El embajador destacó que cuando surgen problemas puede hablar con los presidentes Biden y López Obrador, “y luego ellos discuten en lo que tenemos que hacer en cualquier tema que sea, ese diálogo es importante”, a pesar de la política, que a veces nos quiere dividir como dos naciones.

“No la dejemos tener éxito. Unas fuerzas quieren decir que la relación está rompida (sic) o que se va a romper, eso no va a pasar, eso no va a pasar porque estamos unidos”, enfatizó.

Lee también Oficializan en San Lázaro creación de la Comisión para Vigilancia de las Elecciones

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/rmlgv