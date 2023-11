Este 25 de noviembre, cientos de madres, padres y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición se dieron cita en el Ángel de la Independencia con cientos de siluetas que representar a las hijas que les han arrebatado, además de marchar rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

"Mentira, la misma porquería, estado corrupto por tu culpa estoy de luto", gritan las madres.

Diez años sin Karla

La señora María Pérez Méndez llegó desde el municipio de Ixtapaluca en el Estado de México donde hace 10 años su niña de 7 años, Karla Esmeralda Pacheco Pérez fue secuestrada y arrojada a un canal de aguas negras.

"No han hecho nada, ya va para 10 años, recientemente fui para ver la carpeta y me dijeron que yo soy la que me debo de mover para investigar el asesinato de mi hija, que debo buscar a los asesinos, ya tiene mucho tiempo y no han hecho nada", denunció la señora María en entrevista con EL UNIVERSAL.

Justicia para Rosa María

Luz Bello exige justicia por el asesinato de su hermana Rosa María Bello García, ocurrido el 11 de junio de 2022 en su domicilio en la CDMX. Foto: Brenda Martínez/ EL UNIVERSAL

"Hemos tenido un camino difícil para esclarecer quién la mató, porque a la fecha, a un año y medio todavía no sabemos que sucedió. Ha sido lento. La justicia cuesta", aseguró Luz quien pidió que las autoridades pongan a más personal para que los atienda, pues dice que quienes los atienden están rebasados de trabajo.

También denunció que la han intentado extorsionar para poder agilizar el proceso.

"Queremos justicia para Leylanie"

Leylanie Danae fue asesinada, el pasado 12 de noviembre, por Oliver "N" en Nuevo León. Foto: Brenda Martínez/ EL UNIVERSAL

Leylanie Danae fue asesinada, el pasado 12 de noviembre, por Oliver "N" por lo que sus amigas y padre, el señor David Chamorro Padilla llegaron desde García, Nuevo León para exigir justicia y la pena máxima para el feminicida de la joven.

Cientos de madres se reunieron en el Ángel de la Independencia este 25N para exigir justicia por sus hijas. Foto: Brenda Martínez/ EL UNIVERSAL

También otras madres denuncian que no hay justicia, que no hay seguridad para las mujeres en México. "Nos tenemos que convertir en activistas, investigadores peritos, todas necesitamos visibilidad, este es el dolor que nos mueve", dijo una de las presentes.

