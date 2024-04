Julio Scherer Ibarra, exconsejero Jurídico de la Presidencia, rechazó que junto con el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se hubieran “confabulado” para atentar contra la autonomía e independencia de los titulares de los órganos jurisdiccionales.

“Nunca vi en su oficina [de Zaldívar] a ningún juez y a ningún magistrado”, mencionó en entrevista telefónica con EL UNIVERSAL.

—¿Rechaza esa acusación?, se le preguntó al exconsejero Jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador.

—¡Claro! Dicen que yo personalmente fui a visitar a unos magistrados a unas salas, no conozco a ningún magistrado de esos y nunca fui a ninguna sala, falso. Y dicen que a través del señor [Edgar] Bonilla hacía cosas, nunca… No lo conozco, si mañana me presentan quién es el señor Bonilla no lo conozco, no sé quién es. Nunca en mi vida lo he visto, para acabar pronto”.

Scherer Ibarra —quien estuvo en el cargo del 1 de diciembre de 2018 al 1 de septiembre de 2021— aseguró que esta denuncia anónima llegó en tiempos electorales.

“Como dice el Presidente, son tiempos electorales y no hay nada más que decir.

Sobre si veía una revancha, Scherer Ibarra mencionó que respetaba los puntos del expresidente del Poder Judicial de la Federación e insistió: “No conozco a los magistrados, (...) nunca fui a esa sala, a ninguna sala. Segundo, no conozco al señor Bonilla, tercero, nunca vi que el ministro Zaldívar le llamara a ningún juez ni a ningún magistrado para asunto ninguno”