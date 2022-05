Al hablar de una transformación en la salud mental, Jorge Alcocer, secretario de Salud, justificó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador la desaparición de los hospitales psiquiátricos en México.

En la conferencia mañanera de López Obrador de este martes en Palacio Nacional, el secretario de Salud indicó que de “forma inmediata”, el Gobierno se ubicó en jóvenes “porque es donde también se une toda esta plataforma horizontal de atención, de diagnóstico y desde luego de transformación, esto con un contenido que se ha mantenido por muchos meses; yo diría más de dos años en la salud mental y el camino hacia la paz, esto desde luego es una situación que se debe mantener, junto con ello las adicciones y luego viene la pandemia”.

“En eso estábamos, pero ya se habían tomado decisiones importantes de integración que, como otras áreas de salud del país, estaban en una desorganización, por no decir en un abandono, y esto, considero, que fue un elemento de inicio que se mantiene ahora y que se está organizando en muchos aspectos que llaman la atención, y que desde luego han sido muy claros al considerar que se sumaran instancias que estaban muy dispersas, y que desde luego se protegiera esto no sólo en las ciudades, no sólo con hospitales psiquiátricos, sino con toda la prevención”, dijo Alcocer al destacar la prevención .

“Aquí la pieza, la parte preventiva es fundamental, y en abril del 2019 se integró precisamente la atención primaria a la salud en su reforzamiento ante el mundo, y en especial aquí en México se hizo como sede, de lo que es la prevención, atención primaria de la salud, donde se unió de principio la salud mental y sigue presente, la Organización Panamericana de la Salud participó inclusive en ello.

“¿Qué quiero decir en la práctica? En la práctica, lo que ha llamado mucho la atención es que ya no hay hospitales psiquiátricos. Voy a tomar esta situación como una decisión, una decisión que no sólo es México, es una decisión que progresivamente desde hace una década se ha tomado como una realidad, de que un paciente, un individuo con alteraciones de salud mental, y más ahora después de la pandemia, requiere una atención integral desde la familia, y desde luego tomando en cuenta que tiene.

“En otras áreas esta reestructuración, además de dar la oportunidad de que en hospitales generales se tenga un espacio, y que se está considerando en esto que se pregunta sobre la presencia y la solicitud de especialistas en la salud mental, tanto psicólogos, muy importante, como psiquiatras, que se llaman y participan en cada una de estas nuevas formas de ver el sistema de salud en general, añadió.

El secretario de Salud indicó también que los medicamentos han tenido una “cierta dificultad” para su adquisición “por su producción y además por el uso indebido”.

“Entonces, en forma ya resumida, tenemos esta integración de las unidades, las unidades en comunidades que se dan en una relación con las otras unidades, en las redes llamadas de atención, con hospitales que tienen un centro de atención de la salud mental”, refirió Alcocer.

