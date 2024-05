Israel Vallarta Cisneros, líder de la banda de secuestradores "Los Zodiaco", continuará en prisión en el penal del Altiplano, porque un Tribunal Colegiado de Apelación determinó que los 18 años que lleva encarcelado sin sentencia se justifican por el ejercicio de su derecho a la defensa.

En cumplimiento a la sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, que ordenó revisar si la FGR cumplió su obligación de justificar la prolongación de la prisión preventiva contra la expareja sentimental de la secuestradora francesa Florence Cassez, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal dió la razón a la Fiscalía General de la República, al resolver que no procede el cese de la prisión, debido a que su prolongación es razonable, al derivarse, principalmente, en el ejercicio de su derecho de su defensa".

No obstante, para el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), que lleva la defensa del líder de la banda de secuestradores "Los Zodiaco", calificó de errónea la sentencia, porque a su consideración el Tribunal de Apelación no tomó en cuenta el análisis de riesgo que elaboró la Guardia Nacional (GN), que incluso estableció la existencia de arraigo, es decir, que no había riesgo de fuga por tener un domicilio para su localización.

Además, señaló el IFDP, desatendió lo establecido por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, el cual señaló que en este caso se debía establecer una medida distinta a la prisión preventiva, tomando en cuenta la salud del imputado y el tiempo que lleva sin recibir sentencia.

Israel Vallarta Cisneros, acusado de secuestro, está preso desde 2005, después de haber sido detenido por elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada por Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, junto con otros integrantes de la llamada banda de secuestradores “Los Zodiaco”.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado diversas acciones para lograr la libertad de Vallarta Cisneros.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv