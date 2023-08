Trabajadores de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) denunciaron diversas irregularidades que ponen en riesgo el retorno de México a la Categoría 1 de seguridad aeroespacial, como el nepotismo, incrementos salariales raquíticos, ampliación de los horarios laborales y contratación de personal sin la capacitación adecuada.

El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Víctor López Carranza, advirtió que no contratar al personal adecuado implica que se puedan tener riesgos en la aviación y de no pasar las aduanas que representan las auditorías de los organismos internacionales.

En conferencia de prensa, responsabilizó a funcionarios del Seneam, como los directores de Recursos Humanos, Pedro Morquecho, y Administración y Finanzas, Katia Estrada Hernández, de solapar y hasta promover estas graves anomalías, por lo que exigió su remoción.

Dijo que ya expuso esta situación a Javier Alonso Vega, director del Seneam, quien se comprometió a interceder ante el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, con el objeto de poner fin a este problema.

“A mí me parece burdo que el director de Personal, licenciado Morquecho, meta a sus familiares y los tenga con niveles altos, creando nuevas firmas de estructura que no existen y que no sirven para nada”, expresó.

Por otra parte, denunció que hasta la fecha no se ha pagado el incremento salarial de 7.7 por ciento retroactivo a enero, lo que inquieta, preocupa y tiene a disgusto a los trabajadores.

"Este tema lo platico con el director actual Javier Vega y le digo que no podemos continuar con un espacio de gente que con irresponsabilidad a su cargo incumple con el pago adecuado hacia los trabajadores. A veces quieren que el sindicato tape el sol con un dedo, pero es complejo mantener armonía en los lugares donde no se paga bien o no se paga lo que está pactado", advirtió.

















