“Internet para todos” abarcará sectores educativo y de salud: Artís Espriú

Raymundo Artís Espriú, director general de CFE Telecomunicaciones e “Internet para todos”, aclaró que el programa, abarcará los sectores educativo, de salud, de gobierno, centros comunitarios y espacios públicos.

En conferencia vespertina llevada a cabo en el salón tesorería de Palacio Nacional en materia de programas sociales, el funcionario explicó que este programa no ofrecerá cobertura a lugares con conectividad, es decir, en hogares con Internet fijo, cobertura tecnológica 3G o superior e internet vía satélite al público en general.

Su objetivo, es abarcar instituciones de salud, principalmente en hospitales este programa hará una enorme diferencia, explicó Artís Espriú, pues tener o no conexión impacta en una mejor atención a los usuarios en los servicios de salud y del mismo sentido se considera que sea el cambio en el educativo.

Por otra parte, el funcionario dijo que la empresa que no puede pagar dividendos y dar utilidades, esto puede implicar una contradicción, “eso quiere decir de alguna manera que es una isla diferente dentro de la CFE porque de entrada no podemos tener utilidades y eso, en el esquema burocrático plantea algunos líos, pero independientemente de esas cosas, lo que quiere decir es que no tenga fines de lucro es que no podemos repartir dividendos”.

Agregó que “no que no podamos cobrar los servicios que hacemos, porque sí los podemos cobrar. Lo que no podemos es tener una utilidad que no reinvirtamos en la misma empresa, sino que la entreguemos a Hacienda o a cualquier lugar donde se puedan concentrar las utilidades de una empresa productiva del Estado”, detalló Raymundo Artís.

Cabe recordar que en agosto de 2019, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó por unanimidad el otorgamiento de una concesión única para uso público a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Telecomunicaciones e Internet para Todos, empresa que busca proveer servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro a zonas remotas.

Raymundo Artís, además señaló que México hay 150 empresas que ofrecen telefonía, televisión de paga e Internet, unas de ellas en capacidad baja. Lo que se hará es elevar su capacidad, por ello ya se han identificado seis proyectos que van a tener financiamiento de la Secretaría de Economía en este tipo de despliegue y de ellos se encargará Promtel y red Altan.

En la conferencia también estuvo presente Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional, del gobierno Federal.

rmlgv