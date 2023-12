Anueve meses de que concluya la actual legislatura, las iniciativas que buscan mejorar la educación en el país duermen el sueño de los justos.

Al menos un total de 173 iniciativas presentadas en este sentido por los partidos Morena, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, del Trabajo, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática se encuentran en la congeladora de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Una revisión realizada por EL UNIVERSAL da cuenta de que algunas de esas propuestas que tienen que ver con garantizar la educación a niños y niñas con discapacidad, otorgar la posibilidad que personas menores de edad y jóvenes que hayan quedado en condición de orfandad concluyan una educación de calidad, y brindar el servicio de internet gratuito a todas las escuelas públicas, entre otras.

Esa comisión la integran 40 legis- ladores: 16 de Morena; nueve del PAN; seis del PRI, dos de MC y uno del PRD, y la gran mayoría de esas iniciativas datan de hace dos años.

La diputada priista Cynthia López Castro dice a EL UNIVERSAL que la Comisión de Educación “no quiere sesionar a favor de la calidad educativa del país. Desde que Leticia Ramírez llegó al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se dio la instrucción a la Cámara de Diputados de estancar y frenar todo lo que tenga que ver con educación de calidad”.

Admite que se encuentran en la congeladora legislativa de la Comisión de Educación 173 iniciativas, porque argumenta que “han paralizado la comisión y entiendo que son instrucciones de la SEP, por lo que actualmente tenemos una de las comisiones con más pendientes en esta 65 Legislatura”.

Asegura que las propuestas no están estancadas por culpa de la presidenta de la Comisión de Educación, la morenista Flora Tania Cruz Santos, sino porque “Morena no quiere avanzar en el tema educativo. No quiere combatir el rezago educativo causado por la pandemia; no quiere enfrentar que por cada 100 pesos, solamente se destinan 20 pesos a la educación y no quiere enfrentar que sólo 1.6% de los recursos se invierten en ciencia”.

Insiste en que la instrucción tanto de la SEP como del partido guinda es “no sesionen, no produzcan y no nos echen más carga, porque no hay presupuesto”.

La coordinadora nacional de la organización civil Educación con Rumbo, Paulina Amozurrutia Navarro, expone que la agenda política no tiene como prioridad la educación.

“Vergonzosamente parecería que como no votan, no tendría que legislarse, ejercerse presupuesto y a su vez etiquetarlo en las necesidades indispensables de la niñez y adolescencia del país. Desgraciadamente, creo que es un tema más de grilla y de qué abona a la agenda morenista, que de cómo apoyar a grupos vulnerables, como son las niñas, niños y adolescentes”, señala.

Considera que los legisladores que fueron votados por los ciudadanos, en lo último que piensan son en éstos, porque no entienden la crisis educativa que enfrenta México que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es uno de los países que mayor pérdida de aprendizajes tiene debido a la pandemia y un rezago educativo de cuatro años.

“Este desinterés por sacar adelante iniciativas que son importantes para la niñez y la adolescencia me parece una grave afrenta al servicio público y al cargo por el que fueron electos. La Cámara de Diputados se convirtió en un circo mediático, donde la fracción de Morena sólo defiende al Presidente y no trabaja de manera autónoma”, agrega.

Amozurrutia Navarro precisa que es de vital importancia que los diputados realicen su trabajo, “que dejen de hacer grilla política en la cámara y que legislen a favor de la educación de millones de alumnos”.

Por su parte, Fernando Ruiz, coordinador de investigación de la asociación civil Mexicanos Primero, argumenta que es frecuente el rezago de propuestas en la Comisión de Educación del recinto legislativo de San Lázaro, y añade que “lo que me llama la atención de esta legislatura es no solamente la poca trascendencia de sus actividades, sino que el modelo de gestión y de gobernanza educativa que ha realizado esta administración, concentra mucho de las iniciativas en las actividades del Presidente de la República, y esto se ha presentado de tal forma que está afectando el interés en la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.

En tanto, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Israel Sánchez, explica que el sexenio obradorista le ha dado prioridad a una política educativa basada en la entrega de recursos.

“Es evidente que los legisladores de Morena le dieron prioridad a los programas asistencialistas de este gobierno, y no a muchas de las iniciativas que se encuentran congeladas en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y que pudieron beneficiar a la educación que reciben millones de estudiantes”.