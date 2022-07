Inician jaloneos por candidatura en Morena

A dos años de la elección presidencial de 2024, en Morena inició un jaloneo en el partido por la candidatura.

Al expresar su preocupación por los actos anticipados de campaña de algunos aspirantes a la Presidencia en Morena, la organización Progresistas por la Unidad y Piso Parejo, que encabeza la senadora Martha Lucía Malú Mícher Camarena, junto a otros militantes que apoyan las aspiraciones del canciller Marcelo Ebrard Casaubon, pidió a la dirigencia del partido que fije reglas claras para que la competencia sea democrática y se abandonen prácticas del viejo régimen.

En conferencia, la legisladora por Guanajuato exigió al presidente de Morena, Mario Delgado, que se tomen las medidas necesarias para evitar la promoción de aspiraciones personales y se convoque a una reunión con representantes de los interesados en participar en este proceso interno, “para acordar mecanismos ordenados, equitativos y justos que pongan la muestra a las demás fuerzas políticas de la calidad democrática de nuestro proceder”.

“Vemos con gran preocupación que se han desplegado acciones de promoción personal que implican el uso de recursos materiales y humanos, que no solamente atentan contra la equidad del proceso, sino que llegan a ser potenciales ilegalidades (…) y eso nos duele porque no es lo que nos enseñó el licenciado Andrés Manuel López Obrador”, expresó.

Sin referirse a alguien en particular, advirtió que lo que está en juego es la consolidación del proyecto de la 4T, no ambiciones ni proyectos personales, por lo que Morena se debe apegar a los principios establecidos por el Presidente de “no mentir, no robar, no traicionar y no simular en los procesos internos”.

Puntualizó que este pronunciamiento busca llamar a la unidad y evitar lo que López Obrador padeció y contra lo que luchó toda su vida: las viejas prácticas de la mafia del poder.

En este mismo sentido se expresó el coordinador de Morena en el Senado y también aspirante a la candidatura presidencial, Ricardo Monreal Ávila, quien dijo que desde hace meses ha planteado que el partido fije reglas equitativas, de acceso igualitario y de comportamiento político a quienes aspiren a ser sucesores del Presidente.

“Coincido con el planteamiento que hace el canciller y me parece que a todos ayuda que se fijen estas reglas para evitar cualquier tentación de desvirtuar la democracia. Es oportuno y vamos a ver qué respuesta tienen a este planteamiento. Vamos a ver qué sucede en los próximos días”, expresó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Afirmó que esta propuesta le parece un gesto positivo de Marcelo Ebrard, “y obviamente si él lo plantea así es porque ve que las situaciones no están del todo parejas, no hay piso parejo, hay favoritismo y eso todo el mundo lo puede ver”.

Respaldó la advertencia del grupo de Ebrard Casaubon en el sentido de que el despliegue de acciones de promoción personal implica el uso de recursos que atentan contra la equidad: “Lo advertí, ya hay miles de bardas, de pancartas, miles de cosas. Por supuesto que es un tema delicado que hay que revisar y que debemos de cuidar muy bien, pero estamos a tiempo de evitar eso”.

El equipo de la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum dijo que la propia mandataria se ha pronunciado y la encuesta es el método más adecuado y democrático para elegir candidato de Morena. Mientras que en la oficina del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no contestaron.