Inicia la “nueva normalidad” y el país está cerca de 10 mil muertos por Covid-19

El país iniciará hoy el arranque de la nueva normalidad, con la advertencia de la Secretaría de Salud (Ssa) de que la pandemia no ha terminado y con el registro, hasta anoche, de 90 mil 664 casos confirmados de Covid-19 y 9 mil 930 decesos provocados por el coronavirus.

El pasado 12 de mayo el Consejo de Salubridad General aprobó cuatro acuerdos para el levantamiento progresivo de las medidas de contención ante el Covid-19, se determinó que a partir del 1 de junio la Ssa definiría un semáforo para cada entidad federativa y, con base en el riesgo, autorizar actividades económicas, educativas y sociales.

Anoche, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que, durante el fin de semana, el país aumentó 3 mil 152 casos confirmados, lo que representa un alza de 3.6% respecto al sábado.

Durante el informe diario de coronavirus en México, presentado en Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez destacó que “hoy no se acaba la epidemia, hoy no se acaba la restricción necesaria de la movilidad en el espacio público, para seguir mitigando la epidemia de Covid-19”, y destacó la importancia de mantener medidas de prevención.

“[Este] 1 de junio no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente las actividades sociales, económicas y, desde luego, las educativas, no lo es. Lo enfatizo, porque es imprescindible que la sociedad sepa que el peligro persiste y que toda la República se encuentra en semáforo rojo, con excepción de Zacatecas”, dijo.

También destacó que la única diferencia con la Jornada Nacional de Sana Distancia es que, a partir de hoy, las entidades federativas tomarán las decisiones encaminadas a reducir los contagios: “Desde luego, con el apoyo y la asesoría técnica de la Ssa federal”, refirió.

Sobre la ocupación de camas hospitalarias de la Red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), explicó que aumentó 1%, y a nivel nacional queda 59% de las camas hospitalarias disponibles, y 64% con ventilador.

Detalló que aún quedan 16 mil 962 casos activos, con una incidencia de 13.3 por cada 100 mil habitantes. En ese sentido, explicó que la incidencia de casos activos tuvo un incremento general de 2.2 en la última quincena de mayo.

El país mantiene 36 mil 803 casos sospechosos de Covid-19 y 788 decesos dudosos de haber ocurrido por la misma causa. Hasta ayer, la Ciudad de México se mantenía a la cabeza del nivel de contagios, con 25 mil 18 incidentes acumulados.

En la conferencia, la autoridad sanitaria también informó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció a las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Economía (SE) y de Salud por los avances alcanzados en la lucha contra el consumo de tabaco.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, destacó que los efectos del tabaquismo en México, en medio de la emergencia por Covid-19 se traducen en que la posibilidad de que un fumador que contrae el virus sea intubado es 2.4 veces mayor.

Cristian Roberto Morales Fuhrimann, representante de la OMS en México, detalló que cada año mueren cerca de 15 millones de mexicanos a causa de productos relacionados con el tabaco.

Destacó que la entrega del premio de la OMS se debió a las medidas de aumento en el impuesto al tabaco y la prohibición de sistemas de nicotina y sistemas similares sin nicotina, como los vapeadores, regulados apenas a mediados de febrero pasado.

“Felicitamos a México por los avances alcanzados, estamos seguros que muchos más habrán por venir, por lo que garantizamos nuestra disponibilidad para seguir prestando toda la solución técnica que se nos solicite”, subrayó.

Gady Zabicky Sirot, comisionado Nacional Contra las Adicciones, explicó que la industria tabacalera paga 43 mil millones de pesos al año en impuestos al gobierno mexicano, pero a la Secretaría de Salud le cuesta más de 75 mil millones de pesos al año atender las enfermedades que su consumo genera, sin contar la pandemia por Covid-19.

Graciela Márquez Colín, titular de la SE, detalló que si bien los conocidos como vapeadores estaban prohibidos desde 2008, su uso se incrementó entre la población joven mexicana en los últimos años.

Al emitir el decreto para prohibir la importación y exportación de esos sistemas electrónicos de administración de nicotina, y sin nicotina, agregó, las autoridades se enfrentaron a diversos amparos que al final fueron denegados.