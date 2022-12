Inglés, otra asignatura escolar sin atender

E n los últimos cuatro años, la enseñanza del idioma inglés ha disminuido 16.8%, ya que al inicio de este sexenio el Programa Nacional de Inglés (Proni) atendía a 9 millones 203 mil 875 alumnos de preescolar, primaria y secundaria, y en 2022 pasó a 7 millones 657 mil 167, según cifras de la organización civil Mexicanos Primero.

En este sexenio también ha disminuido el número de planteles públicos en los que se enseña inglés. Y es que mientras que en 2019 había 34 mil 239 escuelas en las que se impartían clases de este idioma, para este año la cifra se redujo a 29 mil 259. Es decir, una disminución de 14.6%.

Actualmente, esa lengua extranjera se aprende sólo en 16% de las 197 mil 843 escuelas públicas que existen en todo el país.

Fernando Ruiz, director de Investigación de Mexicanos Primero, comenta a EL UNIVERSAL que ese idioma no forma parte de la enseñanza en los centros educativos rurales ni de las escuelas que son parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).

“No cuentan con este beneficio las escuelas indígenas, rurales ni las escuelas Conafe. Ahí hay una grave violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes porque se les está excluyendo de la enseñanza del idioma inglés. Porque a ellos no les llega esta obligación de contenidos”, dice el investigador de esa ONG.

Comenta que esa exclusión no ha sido visibilizada y se ha normalizado. “Pero no hay una justificación que explique por qué a ellos no se les brinda ese beneficio”.

Sostiene que la enseñanza del idioma inglés “no ha sido garantizada. No hay suficientes maestros contratados y además el Proni tiene problemas muy serios de operación. Por ello, frecuentemente los maestros enfrentan problemas para que les paguen los sueldos que les corresponden y por eso tienen que estar organizando manifestaciones”.

Precisa que el Proni ha mantenido un presupuesto sostenido desde 2019 de alrededor de 800 millones de pesos, y agrega que desde hace cuatro años no ha “tenido un aumento significativo que vaya de acuerdo con la inflación ni con las necesidades que enfrenta.

“¿Cuál ha sido la consecuencia de esto? Que recorten el acceso y la cobertura de ese programa. Por ello, es que cada vez más están siendo menos beneficiadas las escuelas y los estudiantes como los datos lo indican”.

Para Fernando Ruiz, es necesario que el gobierno federal aumente el presupuesto para esa estrategia, al igual que lo hace con la infraestructura educativa y las becas destinadas a los alumnos.

“Creo que debe haber un incremento más radical para el Proni para que podamos hacer una implementación más adecuada del marco curricular. En lugar de estar inventado la renovación de marcos curriculares”, considera.

¿Qué es el Proni?

El Proni inició en 2009 como fase piloto frente a grupo en las 32 entidades federativas desde tercero de preescolar a sexto de primaria; en 2011 inicia con la etapa de prueba de primer, segundo y tercer grado de secundaria; continuando hasta el año 2015 con la fase de expansión de tercero de preescolar hasta tercero de secundaria, año en el que se generaliza este último nivel en los servicios de generales y técnicas.

“A través del Proni se impulsa el dominio del idioma inglés en los educandos, logrando así la capacidad de comunicarse en inglés, permitiendo se acerquen a diferentes culturas, además se favorece la movilidad social, se generan mayores oportunidades de empleo mejor remunerados y se facilita el acceso a la información y a la producción de conocimientos”, señala el Acuerdo número 31/12/21 sobre las Reglas de Operación del Programa Nacional de Inglés para el ejercicio fiscal 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Según el documento, uno de los objetivos del Proni es “formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes más seguros de sí mismos, que puedan salir y competir con quien sea y en donde sea, que tengan la oportunidad de desarrollar sus talentos y capacidades; por tal motivo, no pueden quedarse sin aprender la lengua que habla el mundo.

“Saber el idioma inglés es fundamental, ya que es la lengua con la que personas de los orígenes más diversos pueden dialogar y entenderse, por lo que impulsar que el estudiantado en México lo aprenda significa abrirles la puerta hacia nuevas oportunidades”.

Marco Fernández Martínez, coordinador de Anticorrupción y Educación de la organización civil México Evalúa e investigador en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, considera que las estadísticas retratan, una vez más, las múltiples omisiones educativas de la actual administración.

“Como no creen ni en la evidencia ni en buscar en verdad desarrollar los conocimientos y habilidades para que las niñas, niños y adolescentes se desarrollen de la mejor manera posible y tengan mejores herramientas para integrarse más tarde al mundo laboral, por eso no apoyan programas de este tipo que son esenciales”, argumenta.

Opina que el Proni es fundamental para el desarrollo de los estudiantes que viven en un mundo globalizado.

“Nosotros estamos haciendo un proyecto con evidencia, en el que se revela; por ejemplo, que varias grandes y medianas empresas apuntan a la necesidad de que los chicos sepan por lo menos el inglés técnico. Es decir, puedan saber leer un manual para poder seguir instrucciones”, expone.

Asegura que la reducción que ha sufrido el Proni se reflejará en los alumnos, “quienes pagarán un alto costo por la omisión de la autoridad para proveerles una mejor preparación para su futuro”.