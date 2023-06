Carla Humphrey, consejera del INE, acudió a la Cámara de Diputados para hablar sobre la importancia del presupuesto del Instituto del próximo año, el cual se destinará a la organización de las elecciones de 2024, así como para una posible consulta popular.

Como presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto 2024, se reunió con el diputado Reginaldo Sandoval (PT), secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

“Lo estamos elaborando todavía, no hay nada consensuado, es una plática. Hemos hecho reuniones con todas nuestras delegaciones y con todas las juntas locales para ver también temas presupuestales de cara a un año complicado para nosotros con elecciones y quizá una consulta popular”, apuntó.

Señaló que a raíz de la renovación del órgano electoral “se ha dado una dinámica nueva institucional, que es parte de los cambios, del proceso y el diseño constitucional del INE”.

Lee también Crimen organizado cubre 81% de México: estudio

La consejera sostuvo que dar transparencia y certeza es la forma en la que pueden lograr la aprobación presupuestal del INE en la Cámara de Diputados.

“Así lo hizo saber el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), que está consciente de que tienen que ver el presupuesto suficiente, fue la palabra que él utilizó; y nosotros también creemos que hay que tener una explicación clara cuando llegue ese presupuesto aquí, a la Cámara, para que puedan analizarse con toda seriedad los rubros que están planteados en nuestro presupuesto, porque creemos importante dar transparencia y certeza”, subrayó.

Expuso que se debe abordar el tema presupuestal no sólo del INE, sino también de los OPLEs, cuyos recursos han sido recortados en varias entidades federativas. En algunos casos, sólo tienen recursos para cubrir la nómina del personal hasta el mes de mayo.

Respecto a una posible consulta popular de una reforma al Poder Judicial, dijo que solicitarán una partida presupuestal en caso de que se realice.

Lee también Marcelo Ebrard propone crear la Secretaría de la 4T y que la dirija "Andy", hijo de AMLO

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cada año deben de presupuestar una consulta popular, porque no saben si se va a llevar a cabo o no, porque esto se resuelve en noviembre.

“¿Qué quiere decir esto? Que si no hay consulta popular, se regresan estos recursos o al revés, si se aprueba, que se nos entreguen salvo que hayan todas las condiciones legales para llevar a cabo esta consulta”, explicó.

Sobre el proceso interno de Morena, comentó que al INE le compete hacer cumplir la ley y los plazos en ella establecidos, así como fiscalizar todos los recursos que se utilicen por los partidos políticos dentro o fuera de campañas.

“Creo que, evidentemente, como consejera electoral no me puedo pronunciar, porque seguramente estarán en la mesa algunos temas que debe resolver, no puedo adelantar mi criterio ni mi juicio en este sentido, hasta que lo vote en el propio Consejo General”, concluyó.

Lee también “México te ha dado todo”: Beatriz Gutiérrez Müller responde a Francisco Céspedes tras lanzarse contra AMLO

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

asf