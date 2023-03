Inai: prevén que elección interfiera en nombramientos

A 11 días de que el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se quede con sólo cuatro de sus siete integrantes, el Senado se apresta a definir la ruta para designar a los nuevos comisionados lo más pronto posible, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetó los nombramientos de Yadira Alarcón y Rafael Luna.

Será este miércoles cuando la Mesa Directiva informe al pleno del Senado de la decisión anunciada por el Mandatario el pasado 15 de marzo. Ese día por la tarde se reunirán los coordinadores de los grupos parlamentarios para avanzar el acuerdo sobre los candidatos idóneos.

Mientras tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, ha intensificado el diálogo telefónico con todos los coordinadores parlamentarios a fin de convenir el procedimiento a seguir para procesar y concretar los nuevos nombramientos.

Leer también: Si debiera algo, no estaría aquí, afirma Ebrard

El senador morenista recalcó que la ruta más idónea es escoger a los mejores perfiles ya evaluados, pues emitir una nueva convocatoria llevaría más tiempo.

En principio, todos los grupos parlamentarios han expresado disposición y voluntad política para reponer los nombramientos vetados y evitar que el Inai deje de funcionar. Sin embargo, Monreal advirtió que los tiempos políticos electorales que ya vive el país podrían entorpecer el diálogo entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Senado.

“Pondremos todo nuestro empeño. Ojalá lo logremos porque también en el Senado los desacuerdos están siendo más presentes, también en el Senado contamina el ambiente político que se observa en el país y también en el Senado la anticipación de la sucesión presidencial nos genera desencuentros. Entonces, estamos luchando contra eso. Incluyendo a los grupos parlamentarios se dificulta más la posibilidad de llegar a acuerdos”, advirtió en entrevista con EL UNIVERSAL.

El coordinador de la fracción del PAN, Julen Rementería del Puerto, detalló que se prevé que el próximo miércoles se escojan un perfil femenino y uno masculino, de la evaluación que ya hicieron comisiones del Senado.

“De esos nombres, que son seis hombres y seis mujeres, al final tenemos que escoger a uno y uno, el hombre y la mujer que logren el consenso. Hay una evaluación que hizo la propia comisión, en donde les asignó un puntaje y eso seguramente se tomará en cuenta, aunque se sabe que no es vinculante, pero sí es una guía muy importante, más porque hicieron un buen trabajo en la comisión”, indicó.

Aclaró que el PAN no tiene preferencia por algún candidato, pero sí disposición para llegar a un acuerdo.

“Estamos tranquilos con cualquiera que se proponga, no tenemos una preferencia específicamente por un hombre o por una mujer, por el nombre de uno o de otra, simplemente que sea cualquiera y lo que nos interesa es que se haga el nombramiento. Entonces, yo esperaría de no ser esta semana que sea la siguiente, que logremos ya el acuerdo”, señaló.

Rementería del Puerto confió en que se logre un buen acuerdo para evitar que el Ejecutivo vuelva a vetar los nombramientos.

“Él dijo que no estaba de acuerdo con los enjuagues. Bueno, aquí no hay enjuague, es un acuerdo y se requieren ahora tres quintas partes, o sea, en vez de 66% se requiere 60%. Espero que alcancemos esa votación entre los votos de la oposición y los de Morena, y no encuentro cuál sería la razón para que el Ejecutivo los pudiera objetar nuevamente”, dijo.

La panista Xóchitl Gálvez, de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, afirmó que entre los candidatos finalistas hay excelentes perfiles, por lo que hay condiciones para que no sólo la Jucopo, sino todo el Senado designe a los mejores.