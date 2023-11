Con mil 550 quejas hasta el primer semestre de 2023, el Instituto Nacional de Migración (INM) se ubica como la segunda institución con el mayor número de éstas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sólo por debajo del IMSS.

Con ello, supera a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Guardia Nacional (GN) que se encuentran en la novena y décima posiciones, respectivamente, como las instituciones con más quejas ante el organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra.

El INM, que dirige Francisco Garduño, acumuló durante todo 2022 un total de 2 mil 141 quejas por detención arbitraria, retención de migrantes con un exceso de tiempo en estancias migratorias, abusos y tortura, entre otras, y finalizó en el tercer lugar de quejas.

En este 2023, el mayor número de reclamos contra el instituto se presentó por violaciones cometidas contra personas en condición de movilidad en Tabasco, con 387; Chiapas, 361, y Sonora, 302.

Tonatiuh Guillén López, extitular del INM, comenta a EL UNIVERSAL que “las denuncias y violaciones a derechos humanos contra migrantes se han vuelto cada vez más frecuentes y retratan el endurecimiento de una política migratoria, y también una comprensión en la relación entre el INM y migrantes y solicitantes de refugio. Una comprensión que no los valora como personas y como sujetos de derechos”.

Señala que “esa parte de la concepción implica un trato no respetuoso, no cuidadoso y no responsable, y sobre todo con consecuencias gravísimas, como las que vimos en marzo de este año en Ciudad Juárez, Chihuahua, con el incendio de una estación migratoria”.

En febrero de este año, la Comisión giró una recomendación al INM por que en la estación migratoria de Guadalupe, Nuevo León, un migrante salvadoreño estuvo esposado durante cinco días a una litera en el dormitorio número 1.

Personal del instituto decidió mantenerlo así porque días antes había iniciado una huelga de hambre para protestar por las condiciones de ese centro migratorio.

Como pudo, se hizo de su teléfono móvil para contactar a través de WhatsApp a un abogado, a quien le envió siete fotografías para mostrarle su ilegal retención en ese lugar.

En 2019, la CNDH documentó también que en la estación migratoria de Tlaxcala un joven de 17 años de edad fue víctima de tortura por parte de personal migratorio.

Especialistas en medicina y sicología de la CNDH integraron un expediente en el que se acreditó que el menor de edad presentó lesiones físicas y afectaciones sicológicas concordantes con tortura.

Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, asegura que existe una cifra negra de las inconformidades de los migrantes que supera por mucho el reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“Desgraciadamente, la CNDH no tiene la posibilidad de monitorear todas las estaciones migratorias, por lo que seguramente existe una cifra negra que es mucho muy alta que supera con creces la cifra oficial de la Comisión Nacional”, comenta.

Externa que a partir de la pandemia, que causó el cierre de la frontera norte, se registró un mayor número de operativos para detener a las personas en condición de movilidad que transitan por México.

“Incluso se ha detenido a personas que cuentan con una estancia regular en el país. Se les detiene en lo que se investiga si efectivamente tienen o no un permiso migratorio en ese momento”, destaca.

Precisa que preocupa que el Instituto Nacional de Migración supere a la Sedena y a la GN por la acumulación de quejas ante la CNDH. “Esto es muy preocupante porque estamos hablando de una instancia administrativa, y qué terrible que esté cumpliendo en estos momentos acciones de detención en las que es común que haya violaciones a los derechos humanos”, considera.

Para el activista en los poco más de cinco años que tiene Francisco Garduño al frente del INM ha permitido sistemáticamente graves violaciones de los derechos humanos de migrantes.

“Es un funcionario que desde el primer momento carecía del perfil para ocupar el cargo del INM, que se ha convertido en una institución que opera violando los derechos humanos sistemáticamente a nivel nacional, por lo que no ha procurado la protección de las personas migrantes ni tampoco el trabajo interinstitucional para generar una protección integral. Entonces, es completamente reprobable la gestión de Garduño”, opina.

Activista y presidente de Consultora Solidaria, Michael Chamberlin expresa que no es una sorpresa que hoy en día el INM ocupe el segundo sitio en quejas ante la CNDH, dado que asegura que “ha habido un montón de denuncias y quejas por su actuación represiva”.

