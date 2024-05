A principios del año, EL UNIVERSAL publicó el reportaje “Endeudarse para sobrevivir, la otra cara del desabasto”, Sara Montenegro, quien vive en Baja California, decidió buscar atención médica en un hospital privado, ante la falta de tratamiento en el sector público para tratarse de cáncer, por lo que pagó más de 200 mil pesos.

“No pudieron atenderme en el Seguro Social por la pandemia y tuve que buscar atención”, dijo Sara quien tiene cáncer de mama.

Ante la falta de atención por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pidió el reembolso de sus tratamientos a la institución, la dependencia explicó en un documento que reembolsará la cantidad de $261 mil pesos.

El documento dice que la dependencia accede al reintegro de la cantidad que ha gastado la paciente.

Cabe destacar que Sara denunció que el acelerador lineal de la clínica del IMSS en Baja California no sirve, a pesar de que se llevó a cabo la inauguración simbólica del aparato el pasado 3 de agosto, a la que acudió Zoé Robledo, director general del IMSS, junto a otras autoridades del sector Salud.

“Pensaba iniciar mi tratamiento, pero en el seguro me dijeron que no había radiación... No te dan opciones, decidí buscar en el sector privado”, recalcó.

