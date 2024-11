El IMSS-Bienestar instaló una Mesa de Atención para Asuntos Laborales, integrada por autoridades de la institución y coordinadores estatales, para revisar los problemas que han tenido con los trabajadores que fueron transferidos de las instituciones de salud estatales al órgano público descentralizado.

Se han incorporado más de 160 mil trabajadores de la salud, de alrededor de 11 mil unidades hospitalarias en 23 entidades federativas; EL UNIVERSAL ha documentado la falta de pago de prestaciones, el bono anual o estímulos de productividad en algunas entidades, así como la falta de liberación de plazas, lo que mantiene inconformes a los trabajadores.

Dicha Mesa se instaló el 20 de noviembre, el IMSS-Bienestar se comprometió a pagar las prestaciones que no han sido cubiertas en su totalidad, en un plazo no mayor a 4 meses; y pagar en un plazo no mayor a dos meses, las remuneraciones y regularizar el pago al personal que participó en los procesos de contratación por convocatoria a partir del mes de septiembre.

También a pagar los beneficios económicos por escalafón obtenido, en un plazo no mayor a cuatro meses.

Durante la reunión, la titular de la Unidad de Administración y Finanzas también informó que ya fue otorgado el pago extraordinario correspondiente al apoyo de uniformes 2024; y se pagó el apoyo de uniformes de 2022 y 2023.

Además, expuso, que se efectuó el pago de la primera parte de aguinaldo a todas y todos los trabajadores del IMSS Bienestar, y la segunda parte se cubrirá de acuerdo con lo estipulado en el decreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que establece las disposiciones para el otorgamiento del aguinaldo.

La Mesa de Atención para Asuntos Laborales sesionará de manera semanal para dar seguimiento al avance y cumplimiento de los acuerdos de sesiones anteriores, refirió el IMSS-Bienestar.

“El IMSS Bienestar invita a todos los trabajadores que tenga alguna duda respecto a sus pagos o beneficios, lo reporte a su Coordinación Estatal, para que, a su vez, se gestione en esta mesa de trabajo”, subrayó en un comunicado.

