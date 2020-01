“IMSS Bienestar, en algunos centros”

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió una serie de lineamientos para orientar a los ciudadanos sobre el funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y señaló que el sistema del IMSS ordinario seguirá atendiendo únicamente a sus beneficiarios.

Funcionará así puesto que el instituto continuará con su sistema habitual de atención médica y de cuotas, por lo que sus derechohabientes seguirán presentando su identificación oficial y su carnet institucional. El documento se socializó entre trabajadores del Seguro y aplicará a la atención dentro de las Unidades Médicas de primero, segundo y tercer nivel del IMSS ordinario.

“El nuevo instituto brinda servicios de salud gratuitos y de calidad a todas las personas que se encuentren en el país y no cuenten con seguridad social; se hará bajo criterios de universalidad, igualdad e inclusión”, informa el documento dirigido a los trabajadores.

“El nuevo instituto aprovechará la experiencia y vocación de servicio de los trabajadores en las entidades del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), quienes tendrán oportunidad de incorporarse al nuevo esquema”, agrega.

El documento destaca que los usuarios del Insabi que acudan al IMSS tendrán que hacerlo a ciertas unidades determinadas para recibir atención médica: “Se les indicará cuáles son las unidades de IMSS Bienestar en las que pueden recibir atención y se les facilitarán las ubicaciones correspondientes”.

Los casos de urgencia real, como problemas de salud que pongan en peligro la vida, un órgano o una función, deberán ser atendidos de forma inmediata en las instalaciones del IMSS y posteriormente proceder a la aplicación del reglamento correspondiente en la recuperación de cuotas.

“El instituto otorgará atención médica de urgencia a los no derechohabientes en cualquiera de sus unidades médicas, hasta su estabilización o egreso por mejoría, defunción, traslado o referencia a la unidad médica del sector público que corresponda o del sector privado que el usuario o su familia determinen”.

Los usuarios del programa IMSS Bienestar podrán recibir acciones de planificación familiar, como métodos anticonceptivos temporales o definitivos, aplicación del esquema de vacunación, emergencia obstétrica y el decreto de Cero Rechazo.

A los trabajadores se les pidió que la información se otorgue para evitar malos entendidos o crear falsas expectativas, “por lo que es nuestra responsabilidad brindarle a las y los usuarios del IMSS la máxima transparencia en la información que nos soliciten”.

Se les informa que a través del Insabi se brindarán servicios médicos “gratuitos y de calidad” a las personas que no cuenten con ningún tipo de seguridad social: “Las y los ciudadanos, al momento de acudir por atención, no necesitarán estar afiliados y sólo deberán presentar su CURP, INE o acta de nacimiento. Las y los mexicanos que deseen ser atendidos por el Insabi sólo deberán encontrarse dentro del territorio nacional y no ser derechohabientes de ningún tipo de seguridad social”.

El Insabi entró en operación el pasado 1 de enero, como el esquema para sustituir al Seguro Popular, que el gobierno federal considera “corrupto y que no funciona”. La entrada en operación del nuevo instituto se vio envuelta en la polémica, luego de que usuarios del servicio en todo el país denunciaron haber sido víctimas de abusos y de cobros que antes no se les hacían.

Dicho programa ha sido criticado por partidos de oposición, que han señalado que el instituto por el que se sustituyó el Seguro Popular carece de reglas de operación.