Ignacio Mier: “Los jueces aplican mal la prisión preventiva”

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, salió en defensa de la prisión preventiva oficiosa y consideró que si esta figura se ha “mal utilizado” es por culpa de los jueces y magistrados, y no de la ley per se.

En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que desde la creación de la prisión preventiva oficiosa, el Consejo de la Judicatura Federal tenía la responsabilidad de formar jueces calificados, lo que “no ha ocurrido”.

Al iniciar el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, Mier Velazco afirmó que las iniciativas que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar a la Guardia Nacional y al sistema electoral “pasan porque pasan”, si no a través de modificaciones constitucionales, sí por medio de cambios legales.

También lee: Mi caso fue una venganza; razones políticas están claras: Rosario Robles

El líder guinda insistió en que “no puede haber INE rico con pueblo pobre”, mientras que en la Guardia Nacional, acusa a la oposición de ser hipócrita, pues asegura que mientras los legisladores de Va por México obstaculizan que esa corporación forme parte del Ejército, los gobernadores del PRI, PAN y PRD “me piden recurrentemente que mantengamos a la Guardia Nacional en sus estados”.

Al hablar del presupuesto, Mier Velazco dijo que la prioridad en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 es el fortalecimiento de los programas sociales que llegan a 23 millones de mexicanos: “Estamos cerrando la llave de la fábrica de pobres”.

El legislador expuso que esperará los tiempos para hablar de sus aspiraciones a gobernar Puebla, y llamó al gobernador Miguel Barbosa a hacer un lado las descalificaciones o, en su caso, actuar “por la vía legal y no del chisme”.

¿Qué opina sobre el proyecto que está en la Suprema Corte para eliminar la prisión preventiva?

—El problema no es la figura, son los jueces, el lío está en la Judicatura Federal, cuyo propósito era promover la carrera judicial, tener jueces calificados, pero no lo hizo. Si una ley existe y es eficaz, pero no es justa, no es ley, y garantizar eso le corresponde a los legisladores, pero que se instrumente, que se interprete, le corresponde a los jueces, y ahí tienen un resto de chamba.

También lee: “AMLO, popular, pero sin cumplir expectativas”: expertos

¿Cuál debería ser la ruta?

—Hay que hacer un ejercicio mucho más profundo, tengo el mayor respeto por el Poder Judicial y por la división de poderes, pero sí creo que a veces, en ocasiones somos muy proclives a vernos nosotros mismos y a dejar de ver el interés general. Aquí desaforamos a un gobernador, a cuatro diputados, ¿cuándo has oído que hay un procedimiento en contra de un juez, un ministro o un magistrado? Si aprueban la prisión preventiva oficiosa debe haber un buen juez que proteja el interés general, no lo veríamos mal si hubiese jueces y magistrados incorruptibles, pero eso es lo que se está combatiendo, hay un problema en el Poder Judicial.

¿Por qué la urgencia de la reforma electoral?

—Porque no puede haber INE rico con pueblo pobre, hay rubros que está pagando el pueblo y que son onerosos, están los fideicomisos que son 2 mil millones de pesos, entonces debemos bajar los costos y además garantizar que la selección de los integrantes del Consejo Electoral del INE sea democrática y no de cuotas. También debemos acotar y precisar las atribuciones del Tribunal Electoral, porque han invadido facultades que le corresponden exclusivamente a la Cámara de Diputados.

¿La segunda prioridad?

—La Guardia Nacional. Es importante darle certeza administrativa y operativa para los más de 150 mil integrantes, el pueblo lo exige, los gobiernos, pero hay una gran hipocresía de los dirigentes de los partidos diferentes a nuestra coalición.

¿Los gobiernos lo exigen?

—La gran mayoría lo solicitan de manera recurrente, yo he platicado con gobernadores salientes de los otros partidos y con gobernadores en funciones del PRI, PAN y PRD, y todos coinciden en lo mismo, necesitan a la Guardia Nacional, por eso digo que es hipocresía, porque todos demandan la asistencia de la Guardia Nacional.