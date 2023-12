Tras ser vinculada a proceso esta tarde en el Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano en el Estado de México, Gloria García Luna, hermana del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García, responsabilizó a la Fiscalía General de la República (FGR) de su vida e integridad física al interior del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, donde se encuentra recluida.

Al tomar la palabra durante la diligencia, la señora pidió al juez de Control, Gregorio Salazar Hernández, llevar su proceso en libertad porque, dijo, "somos personas sin antecedentes penales".

Además, advirtió que corre el riesgo de que se cometa un atentado en su contra, debido a que en el penal en el que se encuentra convive con reclusas que fueron detenidas durante el tiempo en que su hermano fue servidor público.

"Corremos peligro porque convivo con personas procesadas y sentenciadas de Jalisco, Tamaulipas sin saber que me apellido García Luna", señaló.

Y advirtió: "No es una situación que se deba soslayar, que se sepa entre los internos que soy hermana del ingeniero (Genaro García Luna), yo puedo sufrir un atentado y también mi hijo. A la FGR yo la hago responsable de mi vida e integridad física", sentenció.

Gloria García Luna afirmó que no tienen antecedentes penales, "no tenemos más interés que limpiar nuestro nombre como familia, que ya sido mancillada por los medios comunicación y por las autoridades".

Dijo que cada ocasión que se menciona García Luna en el penal donde se encuentra corre peligro, un peligro real. Corremos peligro por que "nuestro nombre es mencionado en las llamadas mañaneras"

Por lo que, "oro a Dios que no escuchen mis apellidos, y esto difícil, porque todos los días nuestro nombre es mencionado en las llamadas mañaneras, la población no entiende que no somos delincuentes y que estamos siendo expuestos por nuestra condición de familia por las autoridades y no se puede pasar por alto".

Ante ello, el juez de Control del penal del Altiplano, Gregorio Salazar Hernández dió un plazo de 24 horas a las autoridades del Ceferepsi de Morelos para implementar medidas de seguridad especiales a Gloria García Luna.

En tanto, Edgar Anuar Rodríguez García, sobrino del exsecretario de Seguridad Pública, manifestó que no corre peligro al interior de penal de máxima seguridad del Altiplano.

