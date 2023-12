Pungarabato, Gro.— Al referirse al enfrentamiento en Texcaltitlán, Estado de México, entre pobladores y presuntos extorsionadores de La Familia Michoacana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los jóvenes deben ser “apapachados” por sus familias, para evitar que se unan a la delincuencia organizada y que todos debemos actuar contra el narcotráfico y la extorsión.

“Hay que apapacharlos, mucho amor, mucho amor en la familia. Nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, aunque a veces abusen y no se quieran ir, aunque se tarden, tenemos que mantener a la familia unida y aconsejar mucho a los jóvenes”, expresó.

De gira por la entidad, el Mandatario afirmó que se debe combatir al narcotráfico, así como evitar que los jóvenes consuman drogas y se unan a los grupos del crimen organizado.

“Hay que cuidar mucho que no haya consumo de droga porque tenemos que combatir el narcotráfico. Y esto que ayer [el viernes], lamentablemente, se dio en el Estado de México, la extorsión, el llamado pago de piso, todo eso lo tenemos que combatir, pero entre todos. No olviden que le demos atención especial a que no aumente el consumo porque si eso crece ahí sí ya sería muy difícil; lo que está pasando en Estados Unidos es una pandemia”, dijo.

En ese sentido, señaló que en Estados Unidos fallecen 100 mil jóvenes por consumo de fentanilo, lo que se ha convertido en un problema de salud pública.

“En Estados Unidos, ahora, tienen un problema de fentanilo, de drogadicción por el consumo de una sustancia que se llama fentanilo, que les está causando 100 mil muertos por año y, sobre todo, da mucha tristeza, jóvenes”, expresó.

En el deportivo Luis Donaldo Colosio, del municipio guerrerense, también cuestionó las políticas públicas dirigidas a los jóvenes, en los sexenios pasados. “[Los gobiernos anteriores] nunca atendieron a los jóvenes, por eso los enganchaban y se los llevaban a las filas de la delincuencia”, aseguró el Presidente en su discurso.